Abren reservaciones para los hoteles del nuevo parque temático de Universal Orlando Resort

Los visitantes ahora pueden hacer reservaciones y comprar paquetes vacacionales para Universal Stella Nova Resort, que abrirá el 21 de enero de 2025, y Universal Terra Luna Resort, que abrirá el 25 de febrero de 2025, los hoteles de Epic.

Con un total combinado de 1,500 habitaciones luminosas, ultramodernas y surrealistas, Stella Nova Resort y Terra Luna Resort ofrecen opciones para que los visitantes experimenten la experiencia a un precio que comenzará desde $147 (por noche, más impuestos) basado en una estadía de cuatro noches o más.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

. Los visitantes que se alojen en Stella Nova Resort o Terra Luna Resort, o en cualquiera de los otros hoteles de Universal Orlando, pueden aprovechar la entrada anticipada al parque de Universal Volcano Bay y The Wizarding World of Harry Potter – Diagon Alley en Universal Studios Florida o The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade en Universal Islands of Adventure hasta una hora antes de que abra el parque (se requiere entrada válida al parque temático), transporte en autobús de cortesía a los parques temáticos y Universal CityWalk, privilegios de cobro en todo el resort, entrega de cortesía de mercancías y más.

A continuación, se muestra una descripción general de lo que los visitantes experimentarán en estos radiantes hoteles.

Ambas propiedades ofrecen 750 habitaciones dobles tamaño queen en las que pueden alojarse cómodamente hasta cuatro personas y cuentan con ventanas estilo nave espacial.

Los hoteles contarás con piscinas estilo resort, gimnasios, salas de juegos, salas de recreación y tiendas de Universal Orlando Resort.

La compañía informó que en los próximos meses se revelarán más detalles sobre Epic Universe, que se inaugurará en una fecha posterior en 2025.

Nota: Comcast es propietaria de NBCUniversal, empresa matriz de Telemundo y los parques temáticos de Universal.