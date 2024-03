AAA activa el servicio “Tow to go” para el fin de semana de San Patricio en todo el país

En un esfuerzo por garantizar la seguridad vial durante el fin de semana de San Patricio, AAA ha anunciado la activación de su programa "Tow to Go", una iniciativa destinada a prevenir que las personas, bajo los efectos del alcohol o drogas, tomen la decisión de conducir, poniendo en riesgo su vida y la de otros.

Este servicio estará disponible desde las 6 p.m. del viernes 15 de marzo hasta las 6 a.m. del lunes 18 de marzo.

"Tow to Go" ofrece una solución segura para aquellos que podrían encontrarse incapacitados para conducir. Al llamar al servicio, AAA despachará una grúa que transportará tanto al conductor como a su vehículo a un lugar seguro dentro de un radio de 10 millas.

Desde su inicio, el programa ha logrado retirar de las carreteras a más de 30,000 conductores en estado de ebriedad. Aunque el servicio es gratuito para todos, AAA enfatiza que debe considerarse como un último recurso.

Según la Administración Nacional de Seguridad Vial en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), San Patricio es considerado uno de los feriados más mortales en las carreteras de Estados Unidos. En 2020, más de 11,000 personas fallecieron en accidentes relacionados con conductores ebrios.

Estas tragedias podrían haberse evitado si los conductores hubieran optado por un medio de transporte seguro en lugar de manejar en estado de ebriedad.

El servicio "Tow to Go" estará disponible en varios estados, incluyendo FL, GA, IA, MI, ND, NE, TN, WI, CO (Denver), NC (Charlotte), e IN (Fort Wayne/South Bend). Se puede acceder al servicio llamando al (855) 2-TOW-2-GO o (855) 286-9246.

Es importante destacar que el servicio es gratuito y está disponible tanto para miembros como para no miembros de AAA. Se ofrece un traslado confidencial local para una persona y su vehículo hacia una ubicación segura dentro de un radio de 10 millas.

La compañía recordó a los conductores que no es posible agendar citas con anticipación; el servicio está pensado como una red de seguridad para aquellos que no han planificado con antelación. AAA siempre recomienda elegir un conductor designado antes de las celebraciones.

“Tow to Go” podría no estar disponible en áreas rurales o durante condiciones climáticas severas. En ciertas situaciones, AAA podría necesitar realizar otros arreglos para asegurar que la persona llegue a salvo a su destino.