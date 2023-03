Oportunidades laborales

Conseguir ese primer trabajo en un país nuevo puede ser difícil, especialmente si no cuentas con el apoyo de familiares o amigos listos para ayudarlo. Además, los nuevos inmigrantes tienen la desventaja de no estar familiarizados con el mercado laboral local y, en muchos casos, sus credenciales académicas no son tomadas en cuenta. Además, muchos pueden tener dificultades para comunicarse profesionalmente en un nuevo idioma. Pero no temas; hay puertas a las que puedes llamar y personas dispuestas a ayudarte. Desde asociaciones profesionales hasta cámaras locales de apoyo laboral, hay muchas organizaciones dispuestas a echar una mano.