12 arrestos en caso de trata de personas a gran escala en Pasco

El alguacil de Pasco, Chris Nocco, anunció una serie de arrestos en un gran caso de trata de personas, que surgió de un sobreviviente de 16 años. El alguacil Nocco estuvo acompañado por la fiscal general de Florida, Ashley Moody, y el alguacil del Condado Hernando, Al Nienhuis, ya que su agencia ayudó a PSO con este caso.

Aunque enero fue el Mes de Concientización sobre la Trata de Personas, el trabajo de los miembros de la Oficina del Alguacil de Pasco nunca se detiene para llevar justicia y recursos a los sobrevivientes de este terrible flagelo. El caso anunciado hoy comenzó el 21 de noviembre de 2022 cuando el sobreviviente se escapó y fue reportado como desaparecido a PSO. PSO recuperó a la sobreviviente el 4 de diciembre y ella reportó ser sobreviviente de trata de personas en ese momento. Luego, los detectives descubrieron lo que este joven había soportado y sobrevivido en solo dos semanas.

El sobreviviente comenzó una amistad con Steven Graham, quien fue contratado para limpiar la piscina del tutor del sobreviviente a fines de 2021. Esta relación se volvió sexual en junio de 2022 y continuó durante varios meses. El 21 de noviembre de 2022, la sobreviviente discutió con su tutor y se escapó de su casa en New Port Richey con el objetivo de volver a conectarse con Graham. Poco después de irse, Mark Poore, quien es un delincuente sexual registrado, la recogió. Poore, que no tenía una relación o interacciones previas con la sobreviviente, tuvo una conducta sexual con ella y luego la llevó y la alimentó. Después de que Poore dejó al sobreviviente en el área de la US 19 y la SR 54, caminó hasta el área de la casa de Graham, pero no pudo comunicarse con él. En cambio, conoció a John Malley, quien se ofreció a dejarla ducharse en su casa, pero no le permitió quedarse en su casa. Durante ese tiempo, se involucraron en conducta sexual.

Después de eso, Malley lleva a la sobreviviente al 7-11 en US 19 y Moog Rd., donde finalmente se encuentra con Graham. Mientras está en el 7-11, el sobreviviente conoce a Deontre Poole, quien le da su número de teléfono. Graham luego la lleva a un Golden Corral cerrado para tener relaciones sexuales. Luego, el sobreviviente se acerca a Malley para que la lleve nuevamente, y él la recoge del mismo 7-11. Malley luego lleva a la sobreviviente al Walmart en US 19 y Ridge Rd., donde le compra maquillaje y ropa. Luego la lleva de regreso a su casa y nuevamente se involucran en conducta sexual después de que ella le informa que tiene 16 años. Después de que Malley le dijo que no podía quedarse en su casa, llama a Poole para que la recoja.

Después de que Poole recoge al sobreviviente, conducen consumiendo drogas y vendiendo drogas. Terminan conduciendo hasta el Rodeway Inn cerca de la intersección de la US 19 y la SR 52. Poole les consigue una habitación y se involucran en conducta sexual. Poole luego deja al sobreviviente solo en el hotel.

El 22 de noviembre, mientras la sobreviviente está en el hotel, conoce a Branden Dunn y Alan Schiavo y tiene actividades sexuales con ellos. Luego conoce a Timothy Colon en el hotel y tienen un acto sexual en el auto de Colon. Ella le informa a Colón su edad y él le dice que si alguien le pregunta cuántos años tiene, ella debe decir que tiene 20 años.

Alrededor de las 2 am del 23 de noviembre, Colón se encuentra nuevamente con la sobreviviente y la lleva a un bar en el área de Hudson. Después de una breve estadía allí, Colón la lleva a su casa en el área de Spring Hill del condado de Hernando, donde nuevamente se involucran en actividades sexuales y consumen drogas. Candice Tekdogan, que es una conocida de Colon, se encuentra con Colon y el sobreviviente en la casa de Colon, donde se involucran en actividades sexuales juntos. Colón y Tekdogan luego llevan al sobreviviente a la residencia secundaria de Colón en el área de Seven Springs de New Port Richey y nuevamente participan en actividades sexuales juntos, lo cual está grabado en video. Luego, Tekdogan lleva al sobreviviente a la casa de Tekdogan en el área de Spring Hill del condado de Hernando.

Entre el 23 de noviembre y el 4 de diciembre, cuando se recupera a la sobreviviente, la sobreviviente se queda en gran parte con Tekdogan en su casa de Spring Hill. Tekdogan ayuda a proporcionar al sobreviviente pelucas, ropa y un alias. Tekdogan también ayudó al sobreviviente a hacer conexiones en establecimientos para adultos en los condados de Pasco y Pinellas. Mientras la sobreviviente trabajaba en uno de estos establecimientos, conoció a Jaimi Manning y mantuvo relaciones sexuales con él en el área VIP. Manning y el sobreviviente intercambian información de contacto y Manning viaja a la casa de Tekdogan para participar en actividades sexuales en el auto de Manning afuera de la casa de Tekdogan.

El sobreviviente también conoce a Jeremy Francis en un establecimiento de entretenimiento para adultos, donde comienzan a enviarse mensajes de texto. Francis también viaja a la casa de Tekdogan para tener contacto sexual con la sobreviviente. Graham también se encuentra con la sobreviviente en un establecimiento de entretenimiento para adultos donde paga para tener relaciones sexuales con ella. El sobreviviente también se encuentra con Jeremy Nanos-Sky en un bar. El sobreviviente escucha a Nanos-Sky decir que él es productor discográfico y ella le dice que es cantante. Intercambian información de contacto y al día siguiente, Nanos-Sky viaja a la casa de Tekdogan y recoge al sobreviviente. Luego viajan de regreso a la casa de Nanos-Sky en Port Richey, donde ella pasa la noche y participa en actividades sexuales con él.

En algún momento del 2 de diciembre, Tekdogan organiza una fiesta en su casa de Spring Hill. Un socio lleva a Pierre Williams a la fiesta en casa. Colon le dice a Williams que si quisiera participar en actividades sexuales con el sobreviviente, Colon podría hacer que eso sucediera. Se ve a Colón diciéndole a la sobreviviente que participe en actividades sexuales con Williams, y ella lo hace de mala gana.

El 3 de diciembre, Tekdogan deja su hogar, pero el sobreviviente permanece allí. Otro individuo se acerca a Tekdogan mientras ella trabaja como bailarina exótica en un establecimiento de entretenimiento para adultos y le muestra la publicación de personas desaparecidas en las redes sociales de la Oficina del Sheriff de Pasco, que incluye que el sobreviviente tiene 16 años. Tekdogan llama a Graham y le dice que saque a la sobreviviente de su casa. Graham lleva al sobreviviente al La Vista Inn en Port Richey, al lado del Rodeway Inn. Graham alquila una habitación a la superviviente y la deja allí. Tekdogan luego llama para informar la ubicación de la sobreviviente a PSO, donde los agentes la recuperaron y la pusieron bajo custodia protectora después de observar que estaba muy intoxicada.

Si bien la investigación de personas desaparecidas concluyó cuando se recuperó a la sobreviviente, la investigación sobre sus actividades mientras estuvo desaparecida comenzó de inmediato. Esta sobreviviente estuvo rodeada de muchos adultos durante el tiempo que estuvo desaparecida, pero todos ellos fallaron en velar por su seguridad y bienestar. En cambio, se aprovecharon de ella para su propio placer. La sobreviviente les dijo a los sospechosos su edad, pero eso no les importó a estas personas.

En cambio, vieron a esta persona como algo que podrían usar, independientemente de su edad. La llevaron a otros lugares para estos horribles actos; de establecimientos de adultos, a sus casas, a casas de sus amigos y ahora coacusados. La sobreviviente dijo que hacía estas cosas porque necesitaba comida o refugio. No fue tratada como una niña o incluso como un ser humano durante este tiempo.

En total, PSO, detuvo a 12 hombres y mujeres que le fallaron a esta joven de 16 años. El último arresto en este caso se produjo el 30 de enero de 2023. Además de los cargos de trata de personas, estos 12 sospechosos enfrentan cargos como refugio, sexo ilegal con ciertos menores, uso de un niño en actos sexuales, viajar para reunirse con menores y posesión de Pornografía infantil. También estamos agradecidos por la asistencia de la Oficina del Sheriff del Condado de Hernando por su ayuda para realizar una orden de allanamiento en la casa de Colón. El sobreviviente se conectó de inmediato con los recursos comunitarios a través de los defensores de víctimas de PSO.

La procuradora general Ashley Moody dijo: “Gracias al arduo trabajo del alguacil Nocco, el alguacil Nienhuis y sus dedicados ayudantes, un menor ha sido rescatado de los traficantes de personas. Aquellos que abusaron de la víctima enfrentan cargos graves y mis fiscales estatales se asegurarán de que se haga justicia”.

El alguacil Nienhuis también habló sobre la importancia de informar cualquier cosa sospechosa, incluida la sospecha de trata de personas. Además, habló sobre la importancia de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley trabajen juntos para lograr una resolución rápida de casos como estos.

Este caso no ha terminado. Aunque PSO ha realizado varios arrestos, queda más trabajo por hacer y esta investigación sigue en curso.