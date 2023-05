Alarma en la Casa Blanca: Servicio Secreto detiene al conductor de un camión que se estrelló cerca

WASHINGTON DC - El Servicio Secreto de Estados Unidos detuvo la noche del lunes al conductor de un camión que se estrelló cerca de la Casa Blanca, recogen varios medios estadounidenses.

Según las autoridades, el detenido podría haber tratado de impactar de manera intencionada contra las barreras de seguridad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

No hubo heridos en el suceso, que se produjo en torno a las 10 p.m. hora local, confirmó un portavoz del Servicio Secreto al periódico The New York Times.

Las autoridades cortaron varias calles alrededor de la residencia del mandatario estadounidense, Joe Biden, mientras prosigue la investigación del suceso, aunque avanzaron que no han encontrado nada peligroso en el vehículo.

En la actualidad, la Casa Blanca y sus alrededores están fortificados con vallas que impiden el acceso de cualquiera que no esté autorizado a acercarse al complejo.