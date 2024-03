Biden lamenta haber usado la palabra “ilegal” cuando se refirió a un inmigrante

El presidente Joe Biden dijo el sábado a MSNBC que lamenta haber usado la palabra "ilegal" para describir al inmigrante indocumentado acusado de matar a una estudiante de enfermería de 22 años en Georgia.

"Durante su respuesta a los abucheos [de la representante Marjorie Taylor Greene], utilizó la palabra “ilegal” al hablar del hombre que supuestamente mató a Laken Riley", dijo Jonathan Capehart, presentador de "The Saturday Show" y "The Sunday" de MSNBC. Show”, durante una entrevista durante la campaña electoral en Georgia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

"Una persona indocumentada. Y no debería haber usado 'ilegal'". Son 'indocumentados'", dijo Biden.

“¿Entonces te arrepientes de haber usado esa palabra?” Capehart lo presionó.

“Sí”, respondió Biden.

La declaración marca un aparente revés con respecto a lo que dijo Biden el viernes. Mientras estaba en la Base Conjunta Andrews en Maryland, le preguntaron al presidente: "¿Se arrepiente de haber usado la palabra 'ilegales' para describir a los inmigrantes anoche, señor?".

"Bueno, probablemente, no lo creo, técnicamente no debería estar aquí", respondió.

Durante su discurso sobre el Estado de la Nación el jueves por la noche, Biden utilizó el término “un ilegal” para describir a José Antonio Ibarra, un venezolano que fue arrestado previamente por autoridades federales después de haber cruzado la frontera hacia Estados Unidos. Ibarra ha sido acusado de matar a 22 años -Antiguo estudiante de enfermería Laken Riley. El presidente no mencionó el caso de Riley en su entrevista con MSNBC.

Biden dijo el sábado que en su discurso ante el Congreso intentaba resaltar las diferencias entre la retórica ofrecida por él mismo y la del expresidente Donald Trump sobre la frontera, prometiendo no "tratar a ninguna de estas personas con falta de respeto".

"Él habla de 'alimañas'. La forma en que habla de que estas personas "contaminan la sangre". "Hablé de lo que no voy a hacer. Lo que no haré, no voy a tratar a ninguna de estas personas con falta de respeto", dijo Biden.

El presidente añadió: "No comparto la opinión [de Trump] en absoluto", diciendo que los inmigrantes "construyeron el país, [son] la razón por la que nuestra economía está creciendo", pero aún así, "tenemos que controlar la frontera y hacer que fluya más ordenadamente."