Realizan operativo para combatir la venta ilegal de bebidas y tabaco a menores en Punta Gorda

En un esfuerzo conjunto para combatir la venta ilegal de bebidas alcohólicas y productos de tabaco a menores en Florida, detectives de la Policía de Punta Gorda y los investigadores estatales de la División de Bebidas Alcohólicas y Tabaco llevaron a cabo una inspección en la ciudad de Punta Gorda el 12 de marzo de 2024.

El operativo puso a prueba el cumplimiento de la ley en diez establecimientos comerciales locales autorizados para la venta de bebidas alcohólicas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Esta colaboración de las agencias de seguridad reveló un compromiso notable por parte de la comunidad empresarial local, con nueve de los diez establecimientos inspeccionados cumpliendo plenamente con la legislación vigente.

Estos negocios, que incluyen desde bares y restaurantes hasta pubs, demostraron una conducta ejemplar al negarse a vender bebidas alcohólicas y productos de tabaco a menores de edad. Entre los establecimientos que pasaron la prueba se encuentran Celtic Ray, Dean's South of the Border, Ice House Pub, Downtown Gatorz Bar and Grill, FM Dons, Leroy's Southern Kitchen, Ichi Hibachi, Shorty's Place y TT's Tiki Bar.

Por otra parte, el operativo también reveló la necesidad de mejora continua en el sector, ya que un establecimiento, Beef O' Brady's, fue encontrado en violación de la ley al vender bebidas alcohólicas a un menor de edad.

La jefa de Policía de Punta Gorda, Pamela R. Davis, enfatizó la importancia de la colaboración comunitaria en estos esfuerzos y alentó a todos los ciudadanos a reportar cualquier venta ilegal de alcohol y tabaco a las autoridades.

Los informes de violaciones dentro de los límites de la ciudad de Punta Gorda pueden dirigirse al Departamento de Policía de Punta Gorda llamando al 941-639-4111.