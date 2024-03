Niños del Condado Lee podrán participar de búsquedas de huevos de Pascua

El Departamento de Recreación y Parques del Condado Lee anunció que están organizando eventos de búsqueda de huevos de Pascua en cuatro ubicaciones ofreciendo a los niños una excelente oportunidad para demostrar sus habilidades en esta tradicional actividad.

Las actividades se llevarán a cabo en diferentes fechas y lugares a lo largo del condado:

23 de marzo, Pine Island: En el campo de béisbol Bobby Holloway en Phillips Community Park, 5675 Sesame Dr., Bokeelia, se celebrará la 6ta a 12ma Búsqueda de Huevos Dorados de Grado de Pine Island a las 10 a.m. del sábado 23 de marzo. Este evento gratuito está dirigido a adolescentes de secundaria y preparatoria, quienes recibirán una bolsa de dulces y tendrán la oportunidad de encontrar huevos dorados con premios especiales. Para más información, llamar al 239-533-2501.

23 de marzo, Lehigh Acres: El Veterans Park Ultimate Egg Hunt tendrá lugar de 10 a.m. a 1 p.m. del sábado 23 de marzo, en el pabellón de baloncesto del parque, ubicado en 55 Homestead Road S., Lehigh Acres. Las actividades incluyen búsqueda de huevos, juegos, música, camión de comida, cabina de fotos y más. Es necesario llevar cámara y cesta. El costo es de $5 por niño. Este evento es co-patrocinado por el Club Rotario de Lehigh Acres y requiere inscripción previa en este portal, en el Centro de Recreación Veterans Park o llamando al 239-533-7530.

30 de marzo, Estero: La EGGStravaganza de Estero, que presenta una búsqueda de huevos adaptativa, comenzará a las 10 a.m. del sábado 30 de marzo en Estero Park, 9200 Corkscrew Palms Blvd. Es necesario preinscribirse llamando al centro de recreación al 239-533-1470 o en línea en este portal. La búsqueda de huevos y la oportunidad de conocer al Conejo de Pascua están destinadas a niños menores de 12 años. El costo es de $5 por niño. Se recomienda llevar cámara y cesta. Este evento al aire libre está sujeto a condiciones climáticas. Para más información, llamar al Estero Recreation Center al 239-533-1470.

30 de marzo, Boca Grande: La búsqueda de huevos en Boca Grande se realizará a las 10 a.m. del sábado 30 de marzo. Este evento gratuito es patrocinado por Lee County Parks & Recreation y The Friends of Boca Grande Community Center. Las actividades incluyen una búsqueda de huevos para menores de 11 años, cajas de golosinas para todos los niños y una oportunidad para fotografiarse con el Conejo de Pascua. Se recomienda llevar cámara. Las donaciones de dulces envueltos individualmente son bienvenidas. Para más información, llamar al 239-533-2921 o visitar http://www.leeparks.org. El Centro Comunitario de Boca Grande se encuentra en 131 1st St., Boca Grande.