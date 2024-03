Washington: hallan muerta en cementerio de México a mujer reportada como desaparecida

Una mujer de 54 años de los suburbios de Seattle que llevaba desaparecida dos semanas fue hallada sin vida en México, y un hombre descrito como sospechoso fue detenido por la policía mexicana por cargos no relacionados, informaron autoridades.

La policía de Renton, Washington, informó el lunes que amigos de la mujer comentaron a los agentes que la última vez que habían tenido noticias de Reyna Hernández había sido el 26 de febrero. Los amigos contaron a la policía que ella les dijo que estuvo haciendo algunas diligencias antes de regresar a su casa. Dos días más tarde, Hernández fue reportada como desaparecida luego de que no abrió su salón de belleza ni contestó el teléfono.

La policía dijo el viernes que vio un artículo de prensa sobre un cuerpo no identificado encontrado en un cementerio situado a orillas de la carretera a Tijuana en Mexicali, un puerto de entrada entre Estados Unidos y México cerca de la frontera con California.

Los investigadores de Renton se pusieron en contacto con las autoridades de Mexicali y proporcionaron suficiente información para identificar el cuerpo durante el fin de semana como el de Hernández, informó la policía. Los agentes no dijeron qué les llevó a creer que el cuerpo pertenecía a Hernández.

En tanto, agentes de policía mexicanos arrestaron a un hombre de 61 años de edad oriundo de Renton por cargos no relacionados y recuperaron el vehículo de Hernández, según la policía de Renton. No se dio a conocer el nombre del detenido y la policía de Renton no dijo qué relación podría haber tenido con Hernández, pero describió su muerte como un crimen de violencia doméstica.

La policía dijo que hay pruebas de que Hernández fue llevada contra su voluntad.

“Este es el peor desenlace posible, y nuestros corazones están con la familia y los amigos de Reyna”, dijo el comandante de la policía de Renton, Chandler Swain, en un comunicado de prensa.

Swain señaló que los investigadores están trabajando con la policía de Mexicali y agentes federales de Estados Unidos para determinar cuándo y dónde fue asesinada Hernández. Añadió que las autoridades estadounidenses solicitarán la extradición del detenido si determinan que la muerte ocurrió en territorio estadounidense.