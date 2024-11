Veteranos con estrés postraumático mejoran gracias a programa de perros de asistencia: mira de qué se trata

Después de trabajar en un campo de internamiento abarrotado y peligroso en Irak, la sargento de personal de la Fuerza Aérea, Heather O’Brien, regresó a casa con ansiedad y trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Un labradoodle juguetón y un programa en el área de Kansas City la ayudaron a recuperarse.

Dogs 4 Valor, operado a través de la organización con sede en Olathe, Kansas, llamada The Battle Within, ayuda a veteranos retirados y a socorristas a trabajar con sus perros de asistencia para manejar la depresión, la ansiedad y otros desafíos.

“Muchas veces, el veterano con TEPT severo está confinado en casa”, explicó Sandra Sindeldecker, gerente del programa de Dogs 4 Valor. “Están aislados. Están muy nerviosos. No hacen contacto visual. Algunos no salen de casa en absoluto”.

El programa incluye entrenamiento tanto grupal como individual. El objetivo es que el veterano y el perro se sientan cómodos el uno con el otro y se entiendan. El grupo realiza salidas para ayudar a los veteranos a recuperar su lugar en lugares públicos como aeropuertos. Los líderes del programa también proporcionan terapia de salud mental sin costo.

Los veteranos y los perros se gradúan en seis a nueve meses, pero las reuniones grupales continúan.

Hay evidencia creciente del valor de los perros de asistencia para veteranos con TEPT. Un pequeño estudio publicado en JAMA Network Open en junio examinó un programa operado por K9s For Warriors.

Los perros de asistencia en el programa están entrenados para detectar las señales físicas de angustia de un veterano y pueden interrumpir ataques de pánico y pesadillas con un cariñoso empujón.

Los investigadores compararon a 81 veteranos que recibieron perros de asistencia con 75 veteranos en lista de espera para recibir un perro adiestrado.

Al cabo de tres meses, los síntomas del TEPT mejoraron en ambos grupos, pero los veteranos con perro experimentaron una mejora superior en promedio.

O’Brien, de 40 años, recordó que el campo donde trabajó en Irak a veces tenía más de 20,000 detenidos. La violencia y los disturbios eran comunes y le dejaron una ansiedad grave.

“Cuando salí de las fuerzas armadas, simplemente asumí que se supone que debes estar siempre alerta como veterano”, dijo O’Brien.

La madre de O’Brien vio la mezcla enérgica de labrador y poodle en Facebook y convenció a su hija de adoptar al perro que llamó Albus. Meses después, O’Brien se enteró de Dogs 4 Valor, y ambos se unieron al programa en octubre de 2023.

O’Brien dice que ahora puede salir en público de nuevo: incluso se fue de vacaciones a Branson, Missouri, “cosas que nunca habría pensado que haría, probablemente nunca más”.

Mark Atkinson, de 38 años, sirvió en Afganistán como cabo en el Cuerpo de Marines. Regresó a casa con TEPT y trastorno depresivo mayor, causando insomnio y ansiedad. Adoptó a Lexi, ahora de 5 años, en 2020.

Lexi, una raza cane corso musculosa, necesitaba a Atkinson tanto como él a ella. Su dueño anterior había mantenido a Lexi encadenada antes de entregarla. Desde que se unieron a Dogs 4 Valor, ambos pueden salir juntos y disfrutar de la vida.

“Realmente no me gusta salir de casa porque ahí me siento seguro, ¿sabes?”, dijo Atkinson. “Y tener a Lexi simplemente me ha hecho salir y ser más social”.

Tener un grupo de compañeros veteranos enfrentando los mismos desafíos también ha ayudado, dijo Atkinson.

“Venimos de los mismos antecedentes, diferentes ramas”, dijo Atkinson. “Los mismos problemas: TEPT o lesiones cerebrales traumáticas. Y todos son muy acogedores, también. No hay juicio”.

O’Brien comparó la convivencia con Albus a una relación con una mejor amiga a veces insistente que a menudo quiere salir.

"La mejor amiga quiere constantemente que hagas cosas que te ponen nerviosa", se rió O’Brien, reconociendo que en última instancia depende de ella.

“Tengo que decidir salir y simplemente enfrentarme a la vida", dijo O’Brien. "Y eso ha sido duro. Y sigue siendo duro de vez en cuando, pero cada vez es más manejable”.

Algunos veteranos dijeron que sus relaciones familiares han mejorado desde que empezaron el programa.

“Soy capaz de hablar, de no perder los estribos y de llevarme bien con la gente, de no estar tan estresado, de no tener tanta ansiedad”, dijo Atkinson. "O incluso si lo hago, ella (Lexi) está a mi lado".

Timothy Siebenmorgen, de 61 años, dice que sus relaciones también son mejores con la ayuda de su bulldog americano de un año, Rosie, y Dogs 4 Valor, a la que se unió en julio. Sirvió tanto en los Marines como en el Ejército, y fue destinado a 18 misiones.

“En el ejército te enseñan a no mostrar debilidad”, dice Siebenmorgen. "Así que piensas que puedes hacer frente a todo por ti mismo y lo crees sinceramente. Y luego te das cuenta de que no puedes hacerlo solo".

Los veteranos dijeron que los perros, y el programa, les han dado nuevas esperanzas y una renovada capacidad para seguir adelante. "He recuperado mi vida”, dijo O’Brien.