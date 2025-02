Trump elige a Vance para negociar la venta de TikTok antes de la fecha límite de abril

El presidente Donald Trump ha elegido al vicepresidente J.D. Vance para negociar una posible venta de TikTok a una entidad con sede en Estados Unidos antes de que expire la última extensión de la prohibición en abril, según dos personas familiarizadas con el acuerdo.

En el último capítulo de la saga de TikTok, que comenzó en 2020 con Trump y culminó con la aplicación apagada durante unas horas el mes pasado, el presidente seleccionó a Vance, junto con el asesor de seguridad nacional Michael Waltz, para supervisar un posible acuerdo ordenado por el Congreso entre el propietario chino ByteDance y una entidad estadounidense.

Los negociadores de la Casa Blanca tendrán mucho trabajo por delante. Queda por ver qué tipo de acuerdo, si es que hay alguno, aceptarán ByteDance y China. Recientemente, Trump planteó la idea de una propiedad conjunta 50/50 entre estadounidenses y chinos, pero la situación sigue siendo fluida. También es incierto si esa división satisfaría las preocupaciones actuales de seguridad nacional de Estados Unidos que impulsaron la prohibición en primer lugar.

Mientras tanto, varios pretendientes con sede en Estados Unidos están compitiendo por la popular aplicación de redes sociales.

TikTok, que siempre ha mantenido que no comparte los datos de sus usuarios con sede en Estados Unidos con el gobierno chino, estaba inicialmente previsto que se prohibiera el 19 de enero tras la aprobación de una ley bipartidista firmada por el entonces presidente Joe Biden. TikTok impugnó esa medida, pero la Corte Suprema la confirmó en los últimos días de la administración Biden.

El 18 de enero, la aplicación dejó de funcionar brevemente en Estados Unidos, solo para volver aproximadamente 12 horas después, después de que Trump señalara que revisaría la prohibición y no penalizaría a la aplicación ni a las tiendas que la vendían. El 19 de enero, un día antes de la investidura de Trump, TikTok envió una notificación push en la que le atribuía el mérito de su resurrección.

El presidente firmó una orden ejecutiva en su primer día en el cargo “instruyendo al Fiscal General a no tomar ninguna medida para hacer cumplir la Ley durante un período de 75 días a partir de hoy para permitir que mi Administración tenga la oportunidad de determinar el curso apropiado a seguir de una manera ordenada que proteja la seguridad nacional y evite un cierre abrupto de una plataforma de comunicaciones utilizada por millones de estadounidenses”.



La medida se produjo después de que varios usuarios de TikTok descargaran una aplicación china similar llamada RedNote en protesta por la prohibición, lo que generó más preocupaciones de seguridad y censura en los EEUU.

Ahora que Trump ha impuesto a China un arancel adicional del 10% además de los que ya estaban en vigor, ByteDance puede estar menos dispuesta a negociar con el gobierno de los EEUU.

El representante Raja Krishnamoorthi (demócrata por Illinois), miembro de alto rango del Comité Selecto sobre Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino, dijo a NBC News que ByteDance puede estar más abierta a vender ahora que ha agotado todas sus opciones para mantener el control de la aplicación.

“Hay un límite a lo que pueden intentar hacer para cambiar la ley, todo fracasó. Y ahora tienen que luchar con la ley”, dijo Krishnamoorthi.

Krishnamoorthi dijo que los posibles compradores estadounidenses, desde el YouTuber Jimmy Donaldson, ampliamente conocido como MrBeast, hasta el multimillonario Frank McCourt, han estado “haciendo cola” para comprar TikTok.

El representante Jason Crow (demócrata por Colorado) dijo que era importante que TikTok siguiera siendo accesible para los usuarios estadounidenses, pero quería que la aplicación fuese despojada de ByteDance.

“Soy padre. He escuchado mucho de mis hijos, mis hijos adolescentes, sobre esto. Entiendo que es importante para mucha gente. Lo usan para negocios. Lo entiendo, pero también soy un miembro que se centra mucho en la seguridad nacional”, dijo.

Crow, que respaldó la legislación que ordenó la desinversión, dijo que “la estructuramos de esa manera porque no queremos acabar con la plataforma”.

Durante el aplazamiento de 75 días de TikTok, los usuarios que la mantuvieron en sus teléfonos han podido acceder a la aplicación, cargar contenido y usarla como lo hacían antes, pero Google y Apple no están ofreciendo TikTok en sus respectivas tiendas de aplicaciones actualmente.

Un funcionario de la administración Trump dijo que el Departamento de Justicia, así como la orden ejecutiva de Trump, han dejado en claro que Google y Apple no enfrentarán sanciones si ofrecen TikTok para descargar, y agregó que la Casa Blanca no les dirá a las empresas privadas lo que pueden y no pueden ofrecer.

“No se tomarán medidas para hacer cumplir la Ley o imponer sanciones contra ninguna entidad por cualquier incumplimiento de la Ley, incluida la distribución, el mantenimiento o la actualización (o permitir la distribución, el mantenimiento o la actualización) de cualquier aplicación controlada por adversarios extranjeros según se define en la Ley”, se lee en la orden ejecutiva.

