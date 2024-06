Navegante encuentra cocaína valorada en más de $1 millón flotando en los Cayos de Florida

Tripulantes de una embarcación encontraron 65 libras de cocaína valorada en más de $1 millón en los Cayos de Florida, según informó la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

El descubrimiento se realizó alrededor del mediodía del sábado, cuando "marineros en un barco privado encontraron un paquete que contenía aproximadamente 21 kilogramos de presunta cocaína envueltos individualmente" a unas siete millas de Islamorada, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Monroe.

La oficina del sheriff entregó las drogas, envueltas en un paquete negro con la imagen de un águila calva en pleno vuelo, a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Un video compartido por Samuel Briggs II, el jefe interino de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para el sector de Miami, muestra a las autoridades retirando las drogas.

Briggs dijo que apreciaba el apoyo de los buenos samaritanos que entregaron la cocaína.

Recreational boater in the Florida Keys discovers 65 lbs. of cocaine floating at sea. The cocaine has an estimated street value of over $1 million & will be seized by the U.S. #BorderPatrol. We appreciate the support from Good Samaritan’s in our community.#floridakeys #drugs pic.twitter.com/g2hQYhLATG