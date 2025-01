¿Quiénes asistirán a la investidura de Trump? Musk, Zuckerburg entre los invitados

WASHINGTON DC — En menos de una semana, Donald Trump regresará al Capitolio en Washington, DC para ser inaugurado como el presidente número 47 de Estados Unidos, lo que marcará el segundo mandato en la Casa Blanca. para el republicano.

Los preparativos para los actos previos y posteriores a la toma de posesión han estado en marcha por un tiempo, con una agenda de cuatro días que incluye un espectáculo de fuegos artificiales y un mitin MAGA en la víspera de la ceremonia de investidura.

Los eventos inaugurales de Trump contarán con las actuaciones de la artista de música country Carrie Underwood y el grupo de R&B/Soul de los años 70 Village People. Además, está prevista la actuación del cantante de country Lee Greenwood y del cantante de ópera Christopher Macchio.

"Amo a nuestro país y me siento honrada de que se me haya pedido cantar en la Inauguración y ser una pequeña parte de este acontecimiento histórico", dijo Underwood en un comunicado el lunes. "Me siento humilde por responder a la llamada en un momento en el que todos debemos unirnos con espíritu de unidad y mirando al futuro".

Tras la toma de posesión de Trump se celebrará un desfile presidencial en el que participarán socorristas, grupos de veteranos y bandas de música. Entre los participantes habrá socorristas del condado de Butler, Pensilvania, donde Trump sobrevivió a un intento de asesinato, según The Associated Press.

Biden, expresidentes y ex primera damas estarán entre los invitados

La toma de posesión de Trump, que cae en la festividad federal de Martin Luther King Jr., atraerá a gigantes de la tecnología, expresidentes y sus cónyuges y otros dignatarios para presenciar el juramento del cargo. Siguiendo la tradición, el presidente en funciones, Joe Biden, asistirá a la ceremonia, algo que marca un fuerte contraste con la última toma de posesión de hace cuatro años — a la que Trump se negó a asistir y que estuvo marcada por falsas afirmaciones de que las elecciones habían sido amañadas y por disturbios en el Capitolio de EEUU.

A la ceremonia de investidura también asistirán expresidentes, entre ellos el expresidente Bill Clinton y la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton. George W. Bush también acudirá, junto con su esposa y la ex primera dama Laura Bush.

Mientras que el expresidente Obama asistirá a la juramentación de Trump, notoriamente ausente de la lista de asistentes será la ex primera dama, Michelle Obama.

"El expresidente Barack Obama ha confirmado su asistencia a la 60ª ceremonia de investidura. La ex primera dama Michelle Obama no asistirá a la próxima inauguración", dijo un comunicado de la Oficina de Barack y Michelle Obama.

La ex primera dama tampoco asistió al funeral de Estado de Carter que se celebró la semana pasada, una ausencia que se hizo notar rápidamente en las redes sociales.

Su oficina emitió un comunicado diciendo que sus pensamientos y oraciones estaban con la familia del fallecido ex presidente, pero no dijo dónde estaba ni explicó su ausencia. Aunque su oficina no proporcionó un motivo para su ausencia en el funeral, CNN informó que tuvo un conflicto de agenda y permaneció en Hawaii, donde había estado de "vacaciones prolongadas".

Líderes tecnológicos, incluyendo Elon Musk, asistirán a la investidura de Trump

No es ninguna sorpresa que el consejero delegado de Tesla y firme aliado de Trump, Elon Musk, asistirá el lunes.

Musk, que donó millones a la campaña de Trump durante las elecciones de 2024, ha mantenido una cercana relación con el presidente electo, incluso fuera de sus mítines de campaña, incluyendo visitas a su propiedad de Mar-a-Lago y en los lanzamientos de SpaceX.

El multimillonario, junto a Vivek Ramaswamy, dirigirá el "Departamento de Eficiencia Gubernamental" (DOGE) de la nueva administración.

Musk no es el único gigante tecnológico que asistirá. Según un funcionario involucrado en la planificación de la toma de posesión, Mark Zuckerburg, consejero delegado de Meta, y Jeff Bezos, fundador de Amazon, también estarán en la ceremonia.

Los tres tendrán un lugar destacado en la plataforma inagural, sentados muy cerca de los nominados al gabinete de Trump y los líderes electos, según el funcionario.

Una invitación inesperada a líderes mundiales

En un movimiento poco ortodoxo, Trump se convirtió en el primer presidente electo en invitar a líderes mundiales a su toma de posesión. Entre los invitados, el presidente chino Xi Jinping.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, confirmó la semana pasada que ha sido invitada a asistir a la toma de posesión de Trump y añadió que, si su agenda se lo permite, estaría "encantada de estar allí".

El presidente argentino Javier Milei, que también fue invitado por Trump, tiene previsto asistir, según The Associated Press.