Un tornado le fractura 13 costillas a un conductor

DALLAS - Un hombre del norte de Texas sufrió graves heridas graves, incluidas 13 costillas rotas tras el paso de un tornado que cruzó la I-35 en Marietta, Oklahoma, causando severos daños materiales en la zona.

Jeff Frederickson y su esposa regresaban a su casa en Colleyville, Texas después de conducir desde Minnesota para recoger el preciado Thunderbird 1971 de su familia.

Sabían que se avecinaban tormentas en Oklahoma el sábado y sintieron que era más seguro seguir conduciendo.

Una aplicación meteorológica mostró tormentas a ambos lados. Cuando llegaron a Marietta, la tormenta se intensificó y el tráfico se detuvo.

“Los escombros vuelan golpeando mi camión”, recordó. “No sé qué tan malo va a ser. Yo dije: Ve a tu zanja; “Iré al mío y, como decía, el camión de 18 ruedas empieza a saltar por la acera”.

Frederickson se culpa a sí mismo por no darse cuenta de que su esposa se había quedado atrapada en algo y no pudo correr hacia la zanja.

En ese momento, el tornado ya estaba sobre la Interestatal 35.

“Literalmente estoy corriendo detrás del camión para llegar a la zanja mientras sube”, dijo.

Cuando Frederickson brincó en la zanja, había sufrido heridas graves, incluidas 13 costillas rotas [seis costillas cerca de su corazón y pulmón) se rompieron pero no perforaron ningún órgano vital.

Frederickson también sufrió un gran corte en la parte posterior de la cabeza que requirió diez grapas para cerrarse.

“No pude gritar llamando a mi esposa, así que lo primero que hice fue orar a Dios. Dije Dios, necesito tu ayuda para superar esta situación. Ayúdanos a mí y a mi esposa a superar esta situación”, dijo. “Miré hacia abajo y mi pulgar estaba partido por la mitad. Pude ver mi hueso y dije Querido Señor Jesús, no me dejes perder el pulgar”.

Estaba inconsciente y perdido, pero recuerda de alguna manera caminar de ambulancia en ambulancia. Frederickson finalmente fue trasladado en avión a Medical City Denton, donde se está recuperando.

Sorprendentemente, su esposa salió con heridas leves.

"Lo único que he sacado de esto es que me ahoga es que probablemente no debería estar aquí en este momento", dijo un emocionado Frederickson. "Varios médicos dijeron que tienes suerte de estar vivo y yo digo que no es suerte, es Dios".

Cuando se trata de estar en la llamada “zona de muerte” del tornado, dice Frederickson, “las películas prácticamente lo acertaron. Lo que ves cuando miras Twister y ves el ciclón y las cosas girando… Ver un auto literalmente absorbido, es probablemente la cosa más sorprendente, no la cosa más loca que he visto en mi vida".

Igualmente increíble es que Frederickson recordó casi de inmediato un sueño dos semanas antes del tornado en el que estaba en una zanja mientras pasaba un tornado.

“En mi mente, me pregunto si Dios estaba tratando de acercarse a mí”, dice ahora.

Agradecido de estar vivo, Frederickson está decidido a no desperdiciarlo. “Si hay algo para lo que Dios me quiere aquí en esta tierra, tengo que resolverlo”, aseguró.

La recuperación de Frederickson sigue sorprendiendo a los médicos de un hospital en Denton, al norte de Dallas.

“Cuando el médico me lo dijo esta mañana, lo primero que le pregunté fue: ¿Crees en Dios?”, preguntó. “Y él dijo: estoy empezando a hacerlo”.