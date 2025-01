Telemundo presenta cobertura de la toma de posesión de Donald Trump y JD Vance

WASHINGTON DC - Noticias Telemundo ofrecerá una cobertura especial completa de la toma de posesión del presidente electo Donald J. Trump y el vicepresidente electo J.D. Vance el lunes 20 de enero, desde Washington D.C. con más de 13 horas de cobertura en vivo en televisión abierta, streaming y digital.

Los presentadores, corresponsales y reporteros de Noticias Telemundo estarán acompañados por un equipo de analistas políticos y comentaristas para cubrir las últimas noticias de último momento y brindar informes sobre el terreno y análisis en profundidad el día de la toma de posesión.

La cobertura especial de transmisión y streaming se realizará desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. ET con un especial de noticias en horario estelar “El Regreso de Trump” que se emitirá a las 10 p.m. ET.

Julio Vaqueiro y Arantxa Loizaga liderarán la cobertura de Noticias Telemundo en vivo desde la capital del país, a partir de las 9 a.m. ET, acompañados por la corresponsal senior en Washington, Cristina Londoño, en el Capitolio; el corresponsal senior Rogelio Mora-Tagle en el National Mall; el corresponsal Francisco Fajardo a lo largo de la ruta del desfile inaugural; el corresponsal en Washington, Javier Vega, en la Casa Blanca; el corresponsal Francisco Cuevas en la frontera entre Estados Unidos y México; el corresponsal Issa Osorio en México; Edgar Muñoz en Los Ángeles y Lourdes Hurtado en Chicago.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

COBERTURA CONTINUA EN NOTICIAS TELEMUNDO AHORA

Damià Bonmatí y Claudia de la Fuente continuarán la cobertura en Noticias Telemundo AHORA a las 4:00 pm ET hasta las 6:30 pm ET cuando comience el noticiero insignia de Telemundo, 'Noticias Telemundo', presentado por Vaqueiro.

NOTICIAS TELEMUNDO PRESENTARÁ UN ESPECIAL EN HORARIO ESTELAR A LAS 10 PM ET

Vaqueiro y Loizaga conducirán un especial en horario estelar, "El Regreso de Trump'" que incluirá reportajes de periodistas de Noticias Telemundo, los últimos titulares y entrevistas con los principales protagonistas de las noticias.

La cobertura completa del Día de la Inauguración también incluirá:

El equipo de analistas y comentaristas de Noticias Telemundo, incluidos Daniel Garza, Josselin Castillo, Kira Romera-Craft y Carlos Eduardo Espina.

Transmisión en vivo simultánea en NoticiasTelemundo.com, la aplicación móvil de Noticias Telemundo, YouTube, Facebook, TikTok e Instagram.

Verificaciones de hechos en NoticiasTelemundo.com por T Verifica, la plataforma de verificación de hechos de Noticias Telemundo.