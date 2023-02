“Sucedió tan rápido”: esposa de hombre baleado en una autopista relata sus últimos minutos de vida

Esta historia salió publicada originalmente en NBC 5, cadena hermana de Telemundo Chicago.

Mayra Solís, su esposo y sus dos hijos viajaban a casa de una reunión familiar largamente esperada el jueves por la noche cuando dijo que a su esposo le dispararon inesperadamente en una autopista de Chicago. Recuerda que sus últmas palabras fue decirle a sus niñas, en el asiento tresero, que se cubrieran.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

En una emotiva entrevista con NBC Chicago pocas horas después de que Solís, quien está embarazada, perdiera a su pareja, describió los trágicos momentos de la noche.

https://www.telemundochicago.com/noticias/local/hombre-baleado-embarazada-stevenson/2336675/

La familia, incluida una niña de 11 años y una de 3 años, se dirigía a casa tras visitar a un pariente.

El esposo de Solís, Humberto Marín-García, de 28 años, se había reencontrado con una abuela luego de una década, cuando ella vino de visita desde México, dijo Solís.

"Pasamos un par de horas allí. En nuestro camino de regreso, como un viaje normal, llegamos a la carretera... después de tres cuadras, diría, escuché que algo explotó", dijo Solís.

Recuerda sobre el tiroteo: "Al principio, pensé que era una rueda. Y cuando me di la vuelta, mi bebé estaba sentada en el asiento del auto y miré por la ventana y estaba hecha añicos. Y dije, 'Ok, ella está bien'".

En ese momento, Solís dijo que su esposo estaba gritando, "diciéndole a mi hija mayor que se agachara".

“Mi hija agarró a su hermanita del asiento del auto y la cubrió y pensé que estábamos bien hasta que noté que perdió el control. El auto comenzó a ir hacia la derecha”, dijo.

Cuando el auto viró hacia la barrera de concreto, Solís tuvo que entrar rápidamente en acción.

"Si no fuera porque me di cuenta, nos hubiéramos volcado", dijo. "Pude tomar el volante y controlarlo, ponerlo en estacionamiento. Y luego, cuando me di la vuelta y lo revisé, ya no respiraba. Ya estaba muerto. Llamé a la ambulancia, pero ya era demasiado tarde."

Solís dijo que no hubo incidentes de ira en la carretera antes del tiroteo.

"Todo sucedió tan rápido", dijo. La policía dijo que se está llevando a cabo una investigación. El tiroteo, que tuvo lugar a las 9:30 pm del jueves, en los carriles hacia el norte de la Interestatal 55 cerca de Ashland Avenue, provocó el cierre de la autopista durante casi seis horas.

Las fotos y el video del lugar del crimen muestran una gran presencia policial en los carriles hacia el norte mientras los oficiales recorrieron toda la carretera y buscaron evidencia.

Según la policía, la esposa embarazada de la víctima viajaba en el asiento del pasajero del vehículo cuando ocurrió el tiroteo. Aunque no resultó herida en el tiroteo, fue llevada a un hospital cercano para ser evaluada, dijo la policía.

Solís describió a su esposo como un hombre trabajador que era dueño de un negocio de pisos de madera.

Ella condenó la violencia que le quitó la vida, así como la de muchas otras personas.

"Esto está sucediendo todos los días", dijo. "Y especialmente a personas inocentes que no lo merecen como mi esposo".