“Lo siento mucho”: el rapero Tekashi 6ix9ine vuelve a la cárcel una vez más

NUEVA YORK -- El rapero Tekashi 6ix9ine fue sentenciado el martes a 45 días de prisión por un juez federal que dijo que las reiteradas violaciones de su libertad condicional después de que su cooperación contra una pandilla violenta le valiera indulgencia en un caso penal muestran que no tiene suficiente respeto por las reglas del sistema judicial.

El juez Paul A. Engelmayer ordenó este tiempo adicional de cárcel contra el artista de 28 años, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández. El rapero fue liberado en 2020 bajo un período de 5 años de libertad condicional; su sentencia de prisión de dos años probablemente hubiera sido de décadas tras las rejas si no hubiera testificado en el juicio contra la violenta pandilla conocida como Nine Trey Gangsta Bloods.

El juez de Manhattan dijo que cinco violaciones de las reglas de libertad condicional, incluyendo no presentarse a las pruebas de drogas, viajar a Las Vegas desde su casa en Florida sin permiso y mentirle a su oficial de libertad condicional "me dicen alto y claro que no cree que las reglas se apliquen a usted".

Se preguntó si Tekashi 6ix9ine, de 28 años, pensaba que estaba por encima de la ley "tal vez porque eres un rapero famoso y rico".

"Pero las mismas reglas se aplican a ti", dijo Englemayer.

Antes de que el juez anunciara la pena de prisión, Tekashi 6ix9ine pidió clemencia, diciendo que estaba decepcionado consigo mismo por tener que enfrentarse a él de nuevo justo medio año antes de que expirara su libertad condicional.

"Lo siento mucho", dijo. "No estoy minimizando mis acciones. Asumo plenamente la responsabilidad. Me decepcioné a mí mismo. Decepcioné a mi familia. Denme una oportunidad para arreglar las cosas".

Dijo que no quería que el juez "pensara que soy maleducado o que soy una mala persona", e insistió en que "no hago nada por violar la ley".

Una vez que termine su condena en prisión, Tekashi 6ix9ine estará sujeto a un mes de encarcelamiento domiciliario, un mes de detención domiciliaria y un mes de toque de queda como parte de una extensión de su período de libertad condicional por un año. Tampoco se le permitirá viajar internacionalmente y se enfrentará a monitoreo electrónico.

En abril de 2020, Tekashi 6ix9ine recibió la liberación compasiva de la prisión varios meses antes de que terminara su sentencia porque el asma lo hizo susceptible al coronavirus, que se estaba propagando por las cárceles y prisiones del país.

Fue arrestado el 29 de octubre y ha pasado las últimas dos semanas en confinamiento solitario, una detención particularmente dura que el juez describió como una razón por la que no impuso una pena de prisión de tres meses.

En 2018, Tekashi 6ix9ine fue arrestado bajo cargos que lo acusaban de unirse a Nine Trey Gangsta Bloods antes de intentar que otros cometieran actos de violencia contra sus supuestos enemigos.

Engelmayer dijo que las violaciones de la libertad condicional del cantante no fueron "gravemente graves", pero fueron violaciones "profundas" de la confianza del tribunal.

También dijo que Tekashi 6ix9ine ha "volado repetidamente muy cerca de la llama", ya que citó dos casos en los que fue arrestado en la República Dominicana y una infracción por exceso de velocidad por supuestamente ir a 136 mph en una zona de 65 mph.

"Sus repetidos roces con la ley subrayan la necesidad de transmitirle este mensaje", dijo el juez.