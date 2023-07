Soldado desaparecido fue encontrado vivo días después de la muerte de su esposa. Ahora hay una investigación criminal.

En los días siguientes a que se denunciara la desaparición de su marido en la base del ejército de Texas donde estaba destinado, Cam Chamberlain envió una serie de mensajes urgentes por Facebook a un viejo amigo: Cuando desapareció, dijo, la dejó sin comida y sin dinero.

No trabajaba, estaba distanciada de su familia y sus esfuerzos por conseguir ayuda del Ejército no habían llegado a ninguna parte, dijeron dos amigas de toda la vida.

"Tengo miedo", escribió a Jessica D'Lynn Pyles en un mensaje que la amiga compartió con NBC News. "Estoy sola. Sólo quiero que desaparezca el dolor. No puedo soportarlo más".

Una semana después de ese mensaje, se anunció la muerte de Cam Chamberlain y, al día siguiente, se descubrió con vida a su marido, que llevaba 11 días desaparecido. El cabo Craig Chamberlain, de 23 años, había desaparecido "voluntariamente" de su unidad, según los oficiales del ejército en su puesto, Fort Cavazos.

Las autoridades militares han ofrecido pocas respuestas sobre lo ocurrido, y los amigos de Cam Chamberlain, que tenía unos 20 años, han dicho que no han encontrado consuelo tras su muerte: No ha habido autopsia, ni esquela, ni funeral.

Las autoridades confirmaron su muerte en un comunicado el 25 de mayo. La pareja vivía fuera de la base, y una portavoz del Departamento de Policía de Killeen remitió las preguntas sobre el caso a las autoridades de Fort Cavazos, que emitieron un comunicado confirmando la muerte. No dieron detalles sobre cuándo o dónde murió, y no se ha revelado la causa ni la forma de la muerte.

Los investigadores del Ejército iniciaron una investigación penal. Una portavoz de la División de Investigación Criminal del Ejército se negó a hacer más comentarios, citando una investigación en curso.

"Ni siquiera puedo llorar su muerte como debería hacerlo una familia, porque ahora es como si nunca hubiera existido", dijo Shandy Eubank, uno de los amigos de toda la vida.

El día después de que las autoridades anunciaran que su esposa había muerto, Craig Chamberlain fue encontrado en "mal estado" en la zona de Killeen, dijo su madre, Virginia Chamberlain. En una entrevista con NBC News, se negó a decir dónde está su hijo ahora.

Una portavoz de Fort Cavazos se negó a hablar de su situación en el Ejército, diciendo que era objeto de una investigación administrativa en relación con su desaparición. La investigación se ha completado, pero no puede ser revelada debido a las normas de privacidad.

UN MATRIMONIO RÁPIDO Y UN PUESTO EN EL EXTRANJERO

Craig y Cam Chamberlain se conocieron hace unos años a través de una aplicación de citas y se casaron en 2020, según la página de Facebook de ella. Aunque Eubank creía que la pareja se había precipitado, al principio parecían felices, dijo.

"La forma en que la trataba: la ponía en un pedestal", dijo Eubank, que conoció a Cam cuando trabajaban juntos en una compañía de seguros en Waco hace más de una década. "La trataba mejor de lo que nadie la había tratado".

Era una persona sociable, dijo Eubank, alguien tan franca como alegre y tontorrona.

D'Lynn Pyles dijo: "Sabías cuál era su postura ante las cosas".

En una entrevista concedida a un periódico de Texas, Cam describió a su marido como una persona relajada, paciente y despreocupada. Tiene un unicornio tatuado en la parte superior del brazo derecho, dijo su madre.

Craig Chamberlain estaba destinado en la 704ª Compañía de Desactivación de Artefactos Explosivos de Fort Cavazos, antes conocido como Fort Hood, una de las mayores bases del ejército del país, situada aproximadamente a medio camino entre Austin y Waco.

Con el tiempo surgieron desavenencias entre la pareja, que Cam atribuyó en parte a la difícil dinámica familiar, según Eubank. Eubank y D'Lynn Pyles recordaron que Cam se identificó públicamente como mujer transgénero y tuvo una relación difícil con su propia familia, ya que decía a sus amigos que su madre la había "repudiado".

No fue posible contactar con la madre de Cam Chamberlain. Los mensajes dejados en un número de teléfono que figuraba como el de su hermano no fueron devueltos.

Cam le dijo a Eubank que también tenía problemas con la familia de su marido. Eubank recordó a su amiga relatando una conversación en la que su suegra cuestionó su capacidad para mantener una relación amorosa: "¿Cómo puede saber que quiere a Craig si no sabe de qué sexo es?".

Virginia Chamberlain calificó el comentario de "muy, muy inexacto".

"¿Tenemos nuestras diferencias? Por supuesto", dijo. "Pero diré que nunca intimidé a Cam. Nunca le dije algo así a Cam. Ni una sola vez salió eso de mi boca".

El padre de Craig Chamberlain, Gordon Chamberlain, añadió que aunque no había conocido a Cam antes de que su hijo se casara con ella, "dije que trataríamos a Cam como a cualquier otra persona que entrara en nuestras vidas".

El Ejército iba a enviar a Craig a Corea del Sur, y Cam planeaba "seguir con él", dijo Eubank, a pesar de la creciente tensión entre ellos. Los oficiales de Fort Cavazos confirmaron en diciembre que se le había ordenado ir a Corea del Sur para un destino de larga duración.

En un post de Facebook publicado el 8 de enero, Cam parecía entusiasmado con el viaje, y con viajar a otras partes de Asia.

"No puedo esperar a la COMIDA", escribió en un post que D'Lynn Pyles capturó en una captura de pantalla y compartió con NBC News. "Me encanta la comida asiática de verdad".

Pero pasaban los meses y la pareja no iba a ninguna parte. Entonces, el 20 de marzo, publicó que las órdenes de su marido se habían aplazado seis meses, y que se había enterado la noche antes de que se marchara.

"Nunca se sabe lo que viene después", escribió en otro post que compartió D'Lynn Pyles. "Los planes cambian más rápido que este clima de Texas".

Una portavoz de Fort Cavazos declinó hacer comentarios sobre el aplazamiento, diciendo que era parte de la investigación administrativa de la base.

UN SOLDADO DESAPARECIDO

Cuando Cam Chamberlain denunció la desaparición de su marido -se le había visto por última vez el 15 de mayo-, su relación se había vuelto tan "tóxica" que había planeado separarse de él, según le contó a D'Lynn Pyles en un mensaje de Facebook.

"Aunque me estoy divorciando sigo sin poder evitar pensar que él está en peligro", escribió. "Todavía le quiero y me culparía si le pasara algo".

En otros mensajes a D'Lynn Pyles, suplicaba dinero. En un mensaje, decía que su marido se había negado a pagarle su Asignación Básica para Vivienda, o compensación proporcionada a los miembros del servicio y sus familias que viven fuera de la base.

"Desapareció y me dejó sin comida. Sin nada", dijo en un mensaje. "Su mando no me ayuda".

En un comunicado, los funcionarios de Fort Cavazos no abordaron la reclamación de Cam Chamberlain. Dijeron que "cuidar a nuestros soldados y familias es una prioridad".

"Si los soldados y los miembros de la familia tienen problemas de pago que no se pueden resolver a nivel de unidad, deben buscar ayuda en la oficina de personal de su unidad", dijo el comunicado.

En otro mensaje, Cam compartió un folleto sobre la desaparición de su marido, un folleto que luego difundieron los medios de comunicación locales y en el que se decía que Craig había desaparecido sin sus llaves y su teléfono. Había estado sufriendo un "ataque de depresión extrema", decía el volante.

Mientras buscaba a su marido, siguió las respuestas, a veces desalentadoras, a su desaparición en las redes sociales.

En un largo hilo de comentarios en la página de Facebook de una emisora local, la gente bromeaba sobre cómo el cambio de nombre de la base no había impedido la desaparición de otro soldado y sugería casualmente que su mujer podía haber tenido algo que ver.

En respuesta a una usuaria que dijo que esperaba que "su mujer" no hubiera visto los comentarios, Cam respondió: "Los he visto. Todos ellos. Y espero que todas y cada una de ellas pasen por el dolor que yo estoy pasando".

También empezó a hablar más sobre la desaparición de su marido. En un mensaje a D'Lynn Pyles, dijo que su marido le había "mentido" sobre Corea del Sur. No ofreció detalles adicionales, pero en una entrevista con el Killeen Daily Herald mientras Craig estaba desaparecido, dijo que oficiales del Ejército le habían dicho recientemente que él había dejado de presentarse a trabajar en marzo.

"Me dijo que iba a trabajar todo el tiempo, así que no le di importancia, pero en realidad no iba a trabajar", declaró al periódico. "Sólo decía que iba a trabajar".

Virginia Chamberlain puso en duda el relato de su nuera, diciendo que las fotos de la época muestran a su hijo con el pelo largo y la cara desaliñada.

"No puedes presentarte al servicio así en el Ejército", dijo.

Los oficiales de Fort Cavazos dijeron en un comunicado que Craig Chamberlain había "fallado" en viajar a su nuevo destino por "razones desconocidas". Una portavoz de la base declinó hacer comentarios cuando se le preguntó sobre la veracidad de los comentarios de Cam Chamberlain.

UNA PETICIÓN DE AYUDA

La última vez que D'Lynn Pyles tuvo noticias de Cam fue el 21 de mayo, cuando envió un mensaje de Facebook pidiendo $40. Había ido a casa de su madre en Fort Worth -un lugar donde, según ella, "ya no era bienvenida"- y se había gastado lo que le quedaba de dinero en un viaje de vuelta a Killeen.

D'Lynn Pyles le dijo que no podía darle el dinero: acababa de ir de compras y tenía 20 dólares a su nombre, según una captura de pantalla del mensaje.

"Lo entiendo perfectamente", respondió su amiga.

Cuatro días después, D'Lynn Pyles envió un mensaje a Cam: "¡¿Estás bien?!". - y luego llamó. No hubo respuesta, y D'Lynn Pyles pronto se encontró en grupos de Facebook vinculados a Fort Cavazos en busca de respuestas.

Al día siguiente, el 26 de mayo, encontraron con vida a Craig Chamberlain. Hacía una semana y media que se había denunciado su desaparición y no mucho después de que un grupo civil de búsqueda partiera con sus padres para encontrarlo.

Virginia Chamberlain dijo que el grupo -formado por "completos desconocidos"- estuvo "con nosotros todos los días buscando a nuestro hijo".

"Y estaban allí cuando lo encontramos", dijo. "Ahora son nuestra familia".

La base ofreció pocos detalles sobre cómo o dónde encontraron a Craig. En un comunicado, los oficiales militares lo acusaron de desaparecer voluntariamente y dijeron que la búsqueda involucró los "tremendos esfuerzos y apoyo de las comunidades de Fort Cavazos y Killeen."

Virginia Chamberlain tampoco quiso decir dónde encontraron a su hijo. Ella describió su camino hacia adelante como un "viaje duro" con "un montón de curación a tener lugar."

"Esta es una historia muy delicada", añadió. "Hay muchas vidas que se han visto afectadas por ello. Mi corazón realmente se rompe por los amigos de Cam y la familia de Cam - incluso con las cosas que han pasado en el pasado."

Para D'Lynn Pyles, la muerte de Cam fue especialmente dura dado que una de las cosas que más había deseado su amiga era una pareja comprometida, alguien con quien pudiera establecer el tipo de familia que no tenía.

"Craig ha sido la relación más larga que había tenido desde que la conozco", dijo D'Lynn Pyles en un mensaje de texto. "Ella anhelaba ESE tipo de amor".

Ahora, añadió D'Lynn Pyles, sólo quiere la verdad sobre Cam - "aunque me rompa el corazón".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Tim Stelloh para nuestra cadena hermana NBCNews.com. Para más de NBC News entra aquí.