Senador pide a la FDA investigar esta popular bebida energética, fundada por YouTubers

NUEVA YORK — Una bebida energética respaldada por influencers que se ha ganado una popularidad viral entre los niños enfrenta el escrutinio de legisladores y expertos en salud por sus niveles potencialmente peligrosos de cafeína.

El domingo, el senador Charles Schumer pidió a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) que investigara PRIME, una marca de bebidas fundada por las estrellas de YouTube Logan Paul y KSI que se ha convertido en una obsesión entre las legiones de jóvenes seguidores de los influencers.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

“Uno de los símbolos de estatus más populares del verano para los niños no es un atuendo o un juguete, es una bebida”, dijo Schumer, demócrata de Nueva York. “Pero el comprador y los padres deben tener cuidado porque es un grave problema de salud para los niños a los que se dirige tan fervientemente”.

Con el respaldo de dos de las estrellas más conocidas de YouTube, PRIME fue una sensación inmediata cuando se lanzó el año pasado, lo que provocó largas filas en las tiendas de comestibles e informes de mercados de reventa en patios escolares.

Anunciándose como cero azúcar y veganas, las latas de color neón se encuentran entre un número creciente de bebidas energéticas con niveles elevados de cafeína; en el caso de PRIME, 200 miligramos por cada 12 onzas, equivalente a media docena de latas de Coca-Cola o casi dos Red Bull.

Ese alto contenido provocó prohibiciones en algunas escuelas del Reino Unido y Australia, donde algunos pediatras advirtieron sobre posibles impactos en la salud de los niños pequeños, como problemas cardíacos, ansiedad y problemas digestivos.

Mientras tanto, los representantes de la compañía han defendido el producto como claramente etiquetado como "no recomendado para niños menores de 18 años". Venden una bebida deportiva separada, conocida como PRIME Hydration, que no contiene cafeína. Los representantes de PRIME no respondieron de inmediato una solicitud de comentarios.

Pero en su carta a la FDA, Schumer afirmó que había poca diferencia notable en la comercialización en línea de las dos bebidas, lo que llevó a muchos padres a creer que estaban comprando un jugo para sus hijos, solo para terminar con un "caldero de cafeína".

“Una simple búsqueda en las redes sociales de Prime generará una cantidad asombrosa de contenido patrocinado, que es publicidad”, escribió. “Este contenido y las afirmaciones hechas deben investigarse, junto con los ingredientes y el contenido de cafeína en la bebida energética Prime”.