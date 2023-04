Queda captado en video el momento en que un ladrón habría robado miles de dólares de la casa de una mujer hispana

SAN JOSÉ, California - Una mujer asegura haber sido víctima de robo y extorsión luego de que un desconocido ingresara a su vivienda en San José.

Cámaras de vigilancia captaron el 13 de marzo el momento en el que el presunto ladrón ingresó a la vivienda y aparentemente robó la caja fuerte usando una funda de almohada para cubrirla.

Luego, el sospechoso salió de la casa con la caja de seguridad.

“Esta persona desafortunadamente ingresó por esta ventana y al salir deja la funda en la cual echó las cosas”, aseguró la presunta víctima, quien prefirió no ser identificada.

El presunto ladrón se habría llevado documentos de la familia que incluyen pasaportes, las tarjetas del Seguro Social, tarjetas de crédito y dinero en efectivo.

La supuesta víctima aseguró que el individuo presuntamente había intentado ingresar en cuatro oportunidades anteriores y quedó captado por las cámaras de vigilancia de la vivienda.

La situación ha afectado a la familia, que ahora vive con miedo.

“Mis hijos... están pendientes de las puertas, cada vez miran que no vaya a quedar nada que abierto, y sé que es el miedo de que regrese esa persona de nuevo”, dijo la mujer.

Adicionalmente, la presunta víctima informó que ha sido extorsionada, ya que días después del supuesto robo presuntamente recibió mensajes de texto en los que le piden $3,000 para recuperar sus documentos personales. También alega que recibió un video en el que el presunto ladrón le muestra los pasaportes y la amenaza diciéndole que si no le paga, botará los documentos.

Ante esta situación, la presunta víctima contactó a la policía, sin embargo, asegura que ha llamado en más de cinco ocasiones al detective que lleva el caso, pero no ha recibido respuesta.

“No me he sentido apoyada por la policía, no he sentido que pueda buscar una protección”, expresó la mujer.

A través de un comunicado, la policía le dijo a TELEMUNDO 48 lo siguiente: "Nuestra Unidad de Robos está dando seguimiento activo a este caso. Estamos al tanto de las acusaciones de extorsión y estamos realizando una investigación completa sobre el asunto".