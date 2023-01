Salvadoreño habría fallecido por hipotermia mientras buscaba trabajo

Un hombre salvadoreño falleció por hipotermia mientras buscaba empleo como jornalero, según las autoridades.

A pesar de que Frank Guevara llegó a Estados Unidos hace meses, su familia indicó que no se adaptó bien a las condiciones invernales.

“Él no se abrigaba mucho, él nunca pensó que el frío (...) fuera algo letal. Hay que tomar consciencia de que a pesar de que no han habido nevadas como en años anteriores, el frío puede causar daños y más cuando se está fatigado y se trabaja mucho", precisó su primo, Julio Guevara.

Los seres queridos de Frank Guevara aseguran que el salvadoreño tenía varios trabajos para pagar sus cuentas y enviar dinero a sus hijos y esposa. Presumen que se quedó dormido en el sitio donde lo encontraron muerto.

“(Según) el detective al caso de él, cuando lo levantaron, no tenía ningún golpe o cuestiones que hubiese sido asesinado, pero me llamó el martes y me dijo que él se frizó afuera a una temperatura de 30 grados con sensación de 28", agregó.

Abrigados con lo poco que pueden conseguir, los jornaleros de la zona donde murió Guevara aseguran que cada día soportan las inclemencias del tiempo como nieve, lluvias y las temperaturas. Algunos recurren al alcohol para mantenerse calientes.

“Da pesar porque venimos a este país a buscar trabajo y luego no(s) regresamos al país cuando morimos. Da pesar con la persona: tiene papá, mama, hermanos… Imagínese”, exclamó un compañero del fallecido.

CÓMO PROTEGERSE

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), "la hipotermia es causada por exposiciones prolongadas a temperaturas muy frías" lo que afecta el cerebro y ocasiona falta de movilidad.

Los síntomas son:

Tiritar

Sentirse agotado o muy cansado

Confusión

Torpeza con las manos

Pérdida de la memoria

Habla arrastrada o enredada

Somnolencia

Aumento de la frecuencia cardiaca, tensión muscular, así como uñas y labios color azul, son algunas señales de que estás experimentando hipotermia. Mira aquí cómo prevenirlo.

Por tal razón, las autoridades recomiendan utilizar gorros, bufandas, cubrirse la cara y la boca, vestir con varias capas de ropa, utilizar guantes, abrigos y botas que sean resistentes al agua.

También se exhorta a cubrirse la nariz, las orejas, los pies, las mejillas, la barbilla y los dedos al momento de salir.

Por otro lado, se exhorta a tomar las siguientes medidas dentro del hogar:

Verificar las alarmas de humo y monóxido de carbono,

Alejar los calefactores de elementos inflamables,

Evitar el uso de extensiones para conectarlos,

Apagar la calefacción si vas a salir de la casa.

La familia de Guevara habilitó un GoFundMe para las personas que deseen cooperar para trasladar sus restos a El Salvador.