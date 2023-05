En video: aterrador robo a mano armada en un taller

El dueño y los empleados de un taller de polarización de vidrios vivieron momentos de terror luego de que tres hombres enmascarados ingresaran al lugar a robar a punta de pistola en Richmond, California.

El robo, que quedó captado por las cámaras de vigilancia del negocio, ocurrió el viernes, alrededor de las 2:49 p.m., en la cuadra 1200 de San Pablo Avenue.

En las imágenes se puede ver el momento en el que un automóvil de color blanco ingresa al estacionamiento del local y retrocede hasta una de las entradas.

Tres individuos enmascarados y con pistola en mano se bajan del vehículo, y uno corre hacia el interior del negocio, mientras que otros dos someten al dueño del establecimiento. En el video se pueden escuchar los gritos desesperados de una empleada.

“Cuando salí traté de correr, pero el conductor me agarró por ahí y no me dejó salir, entonces me trajo para acá y me tiró en el piso. Cuando me tiró en el piso estaba buscando por mi cadena de oro que tengo, pero no la tenía, y el otro que estaba de pasajero puso el arma en mi cara y estaba diciendo que me iba a matar ahí en el piso, pero yo me defendí un poco y no me pudo golpear mucho, nada más mi codo aquí está feo cuando me tiraron al piso”, relató Marcelo Junior, dueño del negocio Master Tint.

Marcelo aseguró que los sospechosos le robaron múltiples pertenencias y estima las pérdidas en aproximadamente $5,000. Él lleva dos años y medio con el taller, un negocio que fue su sueño desde que vivía en su natal Brasil.

El comerciante afirma que desde lo ocurrido vive con miedo.

“No puedo dormir muy bien, porque sigo pensando en lo que pasó, la imagen no se me quita de la cabeza, estoy un poco asustado y la recepcionista no quiere venir a trabajar más porque está muy asustada por todo lo que pasó”, expresó Marcelo.

Sin embargo, a pesar de esto, el comerciante asegura que continúa trabajando sin falta en su taller, porque es como se gana la vida, y no le queda otra opción.

Empleados del establecimiento que se encontraban en el lugar al momento del asalto le contaron a TELEMUNDO 48 sobre el temor que sienten.

“No sabes lo que va a pasar y da miedo que pase lo mismo y peor, pero yo creo que la policía va a hacer su trabajo para agarrar a estos hombres”, indicó Daniel Sordine, trabajador de Master Tint.

La policía de Richmond le confirmó a TELEMUNDO 48 que acudió al lugar y que se está investigando activamente el caso.

Por su parte, Marcelo dice que hace un año puso las cámaras de seguridad en su negocio, y ya que estas captaron todo el suceso, entregó las imágenes como evidencia a las autoridades.

“Espero que los agarren y paguen por lo que hicieron, porque eso no se hace, estamos aquí trabajando, es un negocio pequeño, no soy rico ni nada para que vengan aquí con armas, ni estamos haciendo nada”, aseveró Marcelo.

Si tienes información sobre este incidente, comunícate con el Departamento de Policía de Richmond.