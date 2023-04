Mortal enfrentamiento en video: policía sube a auto robado y dispara a joven al volante

La Policía de Parques de Estados Unidos (USPP, por sus siglas en inglés) reveló el martes un video tomado por cámaras corporales que muestra el momento en que un oficial le disparó mortalmente a Dalaneo Martin, de 17 años, dentro de una camioneta SUV que presuntamente robó en Washington, DC.

Según las autoridades, los oficiales de DC encontraron a Martin dormido dentro de un SUV prendido después de que recibieron informes de un auto sospechoso cerca de las calles 34th Street y Baker Street, en el noreste del Distrito sobre las 8:50 a.m. el 18 de marzo.

Los uniformados luego determinaron que el vehículo era robado, pidieron refuerzos, y dos agentes de USPP luego respondieron.

En una sección del video publicado el martes, los uniformados se pueden ver discutiendo cómo van a sacar al conductor del auto encendido.

En otra parte del video, un oficial de DC de rango superior le dice a los otros agentes: “Si se va, déjenlo ir, pero no se suban al carro”.

Cabe resaltar que los entrenamientos y procedimientos actuales de la policía de DC instruyen a los oficiales no bloquear o ingresar a los vehículos en situaciones como la que resultó en la muerte de Martin.

Sin embargo, en las imágenes, un oficial se sube a la parte trasera del auto y trata de arrestar a Martin, diciendo: “Policía, no te muevas”. Los uniformados parecen luchar sin éxito con el adolescente mientras está al volante.

Martin grita y empieza a conducir con el oficial aún dentro del vehículo. “Para hombre, solo déjame salir”, dice el oficial mientras busca su arma. “Para. ¡Para o disparo!”

El oficial dispara varias veces, y el joven grita de nuevo.

Después de la balacera, el SUV chocó contra una casa en la cuadra 300 de 36th Street NE. Martín murió en el lugar.

Según las autoridades, descubrieron un arma en el auto, pero los oficiales no sabían que estaba allí hasta que el vehículo chocó.

Se cree que esta es una de las primeras ocasiones que una agencia federal difunde videos corporales de los agentes al público.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA INVESTIGAN CASO

El tiroteo mortal está siendo investigado por la división de asuntos internos del Departamento de Policía Metropolitana.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI anunciaron este miércoles una investigación sobre la muerte de un adolescente afroamericano de 17 años que fue disparado por un policía el mes pasado en Washington.

La Fiscalía de Estados Unidos dijo en un comunicado recogido por medios locales que las imágenes son "extremadamente perturbadoras" y anunció que ha abierto junto al FBI una investigación por la posible vulneración de los derechos civiles de Martin.

"La pérdida de una vida siempre es trágica, pero es especialmente desgarradora cuando se trata de un menor", afirmó el organismo.

OPINIONES ENCONTRADAS TRAS LA DIFUSIÓN DEL VIDEO

Tras la publicación del video, Kenneth Spencer, presidente del sindicato de la Policía de Parques de EEUU, dijo que las acciones de los oficiales estaban justificadas.

“El oficial tenía justificación legal para ingresar al vehículo, y ambos oficiales involucrados tomaron las medidas apropiadas por razones legales”, dijo Spencer.

Por su parte, la familia de Martin, vio el video del tiroteo horas antes de que la policía lo hiciera público. "Él asesinó a mi hijo y debería ser procesado", dijo la madre de Martin, Terra Martin, después de ver el video, según el abogado de la familia.

Se espera que la familia de Martin hable con la prensa el miércoles.

Martin, conocido como "Debo" por su familia, tenía un hijo de cinco meses. La familia dijo que se preocupaba mucho por los demás y creen que, si bien pudo haber cometido errores, no merecía morir por estar al volante de un auto robado.

Ahora, están buscando respuestas de las fuerzas del orden.

Terra Martin encabezó una manifestación por Benning Road acompañada de familiares y amigos aproximadamente una semana después del tiroteo. Ella dijo que su familia se quedó con preguntas persistentes ocho días después de que mataron a tiros a su hijo: “¿Por qué no se usó un taser? ¿Por qué estaba el oficial en la parte trasera de su carro? ¿Por qué le dispararon a Dalaneo en una posición no amenazante? ¿Por qué no se han publicado los nombres de los oficiales involucrados?”.

El abogado de la familia, Andrew O. Clarke, dijo que el forense le dijo a la familia que Dalaneo recibió varios disparos. “Seis tiros en la espalda”, dijo Clarke. "¿Cómo puedes explicar eso?"

Los dos oficiales de la Policía de Parques de EEUU involucrados permanecen en licencia administrativa.