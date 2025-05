“Pensé que era una película”: reacciones tras colisión de buque mexicano contra puente de Brooklyn

Los residentes de la ciudad de Nueva York presencian muchos eventos impactantes en la ciudad que nunca duerme, pero el choque mortal de un barco de la marina mexicana contra el histórico puente de Brooklyn ha dejado incluso a los neoyorquinos más endurecidos un poco atónitos.

El capitán del barco perdió el control debido a un problema mecánico, según el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, lo que provocó que los altos mástiles del barco de entrenamiento naval golpearan la base del puente de 142 años que conecta Brooklyn con Manhattan.

Noticias Florida 24/7 en Telemundo 49. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

De los 277 tripulantes y cadetes navales a bordo en el momento del choque, dos murieron y otros 22 resultaron heridos.

Poco después del choque el sábado por la noche, videos de la colisión circularon en internet y cientos de personas se acercaron al agua para ver el daño por sí mismos.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Ishmael Alvarado vive en el lado de Manhattan del puente de Brooklyn y dijo que su hijo comenzó a llamarlo para que mirara por la ventana cuando escucharon algún ruido afuera.

"Pensé que era una película. No sabía que realmente estaba sucediendo", le dijo a NBC News el domingo.

Después de escuchar sobre las dos personas que perdieron la vida, Alvarado quiso ver el barco en persona para rendir sus respetos.

"Me siento muy triste, y siento por las familias de los marineros que estaban allí", dijo Alvarado. "Yo mismo soy un veterano del Cuerpo de Marines, así que entiendo a las personas que sirven. … Están sirviendo a su país en México."

Las autoridades mexicanas dijeron que su barco naval estaba en un crucero de entrenamiento llamado "Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar". Se suponía que atracaría en Nueva York solo por unos días como parte de un intercambio cultural antes de partir hacia Islandia para continuar su viaje.

La causa de la colisión está siendo investigada por el Departamento de Policía de Nueva York, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y el gobierno mexicano.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció a Adams por su apoyo a los nacionales de su país y aseguró que la Armada Mexicana estaba cuidando de sus heridos.

"Lamentamos mucho escuchar sobre la muerte de dos miembros de la tripulación del Buque Escuela Cuauhtémoc, quienes perdieron la vida en el lamentable accidente en el puerto de Nueva York," escribió Pardo en X. "Nuestra solidaridad y apoyo para las familias."

Theresa Lee vino a ver el barco el domingo junto con sus dos perros. Cuando vio por primera vez los videos del accidente, Lee dijo que pensó que era una fabricación generada por inteligencia artificial.

"No pensé que fuera algo real que estaba ocurriendo," dijo Lee. Añadió que el accidente parecía estar ocurriendo en cámara lenta, "como si los mástiles se estuvieran rompiendo tan lentamente y que estuviera yendo hacia atrás."

Laureen Smith estaba regresando al área después de cenar en Manhattan el sábado por la noche y se apresuró a volver a casa para ver el barco después de recibir mensajes de texto sobre la impactante noticia de su familia.

"Normalmente, lo que vemos son ferris que van y vienen, o como barcos de carga con contenedores en ellos, pero no barcos grandes como este," dijo Smith el sábado. "Nunca había visto uno como este antes."

Smith dijo que inmediatamente sintió preocupación por las personas a bordo.

"No podía creerlo, como, ¿por qué?" dijo Smith. "¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta de que no cabían bajo el Puente de Brooklyn?"

Zach Iscol, el comisionado de gestión de emergencias de la ciudad, calificó la colisión como "desgarradora", no solo por la pérdida de vidas, sino también por cómo las muertes han afectado a la tripulación. Los informes sobre lo sucedido siguen siendo preliminares, dijo Iscol.

El buque se movía desde el Seaport hasta Bay Ridge, en el sur de Brooklyn, para anclar y repostar cuando ocurrió el accidente.

"Algo sucedió durante ese movimiento en el que el barco, según se informa, perdió potencia, perdió dirección, y fue entonces cuando — debido a la corriente, parece — terminó bajo el Puente de Brooklyn", dijo Iscol. "Y ahí es donde ocurrió la tragedia con el mástil."

La gente se reunió alrededor de la costa de Brooklyn en la cálida noche del sábado, muchos observando los restos mientras los paramédicos y buzos ayudaban a los que estaban a bordo.

Andrew Schiff, un neoyorquino que participa en un club de vela local, dijo que estaba en un concierto de jazz en la zona y vio el barco unos 10 minutos después de que se estrellara.

"Pensé que era como algún tipo de set de película o algo así", dijo Schiff.

Schiff señaló que tiene experiencia navegando el río Hudson y calificó la fuerza de las corrientes alrededor del puente como "muy significativa".

"Quiero decir, a veces el río Este fluye hacia el océano a 3 o 4 nudos, lo cual es una corriente bastante fuerte", dijo.

Añadió que los barcos que intentan navegar las aguas requieren mucha potencia de motor para ayudar a mantener sus barcos bajo control.

"Los ferris lo tienen, pero si no lo tienes, si tienes un barco de vela con poca potencia de motor, podría lanzarte", dijo Schiff.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Maya Eaglin y Doha Madani para NBC News.