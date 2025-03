¿Quién necesita probar su identidad para los cambios en el Seguro Social y cuándo?

¿Necesitará comprobar su identidad para los pagos del Seguro Social después de que el departamento cambie pronto sus protocolos? No todos lo harán, pero algunos podrían necesitar hacerlo en persona.

Para limitar las solicitudes fraudulentas, la Administración del Seguro Social impondrá medidas más estrictas de verificación de identidad, lo que requerirá que millones de beneficiarios y solicitantes acudan a las oficinas locales de la agencia en lugar de comunicarse con ella por teléfono.

Si bien el proceso de implementación del cambio ya comenzó, los clientes verán los resultados a finales de mes.

En ese momento, la agencia anunció la transición a procedimientos más estrictos de verificación de identidad tanto para las solicitudes de beneficios como para los cambios en los depósitos directos.

Las personas que soliciten estos servicios y no puedan usar su cuenta personal 'Mi Seguro Social', que requiere verificación de identidad en línea, deberán visitar una oficina local del Seguro Social para comprobar su identidad en persona, informó la agencia.

Esto significa que, a partir del 31 de marzo, ya no se podrá verificar la identidad ante la SSA por teléfono, y quienes no puedan hacerlo correctamente a través del servicio en línea "Mi Seguro Social" de la agencia deberán acudir en persona a una oficina local de la agencia para completar el proceso de verificación.

Aquí tiene información importante:

¿Quién necesita comprobar su identidad para el Seguro Social?

Quienes soliciten beneficios en efectivo o cambien su información de depósito directo deberán presentar un comprobante de identidad. Quienes hayan recibido pagos mediante cheques también deberán comprobar su identidad antes de cambiar su dirección postal.

Ciertas solicitudes también requerirán identificación en persona.

"Las personas deberán presentar identificación en persona para ciertas solicitudes por internet, teléfono y en papel, incluidas las solicitudes presentadas por terceros", señaló la agencia.

¿Todos necesitarán comprobar su identidad?

La respuesta es no. Quienes no soliciten beneficios en efectivo ni cambien su información de depósito directo no necesitarán comprobar su identidad.

"Las personas continuarán recibiendo sus beneficios según lo previsto en la información de la cuenta bancaria registrada en los registros del Seguro Social sin necesidad de comprobar su identidad", declaró la agencia en la sección de preguntas frecuentes de su sitio web.

¿Cómo puede comprobar su identidad si lo necesita?

La principal forma de comprobar su identidad con el Seguro Social es a través del portal de su cuenta "Mi Seguro Social".

Quienes no puedan hacerlo en línea aún pueden iniciar sus solicitudes por teléfono, pero estas no se procesarán hasta que la persona también verifique su identidad en persona en una oficina del Seguro Social.

"Durante demasiado tiempo, la agencia ha utilizado métodos anticuados para comprobar la identidad. El Seguro Social puede proteger mejor a los estadounidenses y, al mismo tiempo, agilizar el servicio", declaró Lee Dudek, comisionado interino del Seguro Social.

¿Necesitará visitar una oficina del Seguro Social en persona?

Quienes no tengan una cuenta "Mi Seguro Social", pero también soliciten beneficios en efectivo o cambien su información de depósito directo, deberán visitar una oficina en persona.

Además, quienes inicien una solicitud o cambien su información de depósito directo por teléfono deberán completarla en persona. ¿Qué necesita para comprobar su identidad?

Según la Administración del Seguro Social, solo ciertos documentos son válidos como prueba de identidad.

"Un documento aceptable debe estar vigente (no vencido) y mostrar su nombre, información de identificación (fecha de nacimiento o edad) y, preferiblemente, una fotografía reciente", indica la agencia en su sitio web.

Por ejemplo:

Licencia de conducir de EE. UU.

Tarjeta de identificación estatal para no conductores

Pasaporte estadounidense

Si no tiene uno de estos documentos o no puede obtener uno nuevo en 10 días, puede usar otros documentos. Estos incluyen:

Tarjeta de identificación de empleado

Tarjeta de identificación escolar

Tarjeta de seguro médico (no una tarjeta de Medicare)

Tarjeta de identificación militar de EE. UU.

¿Cómo encontrar su oficina local del Seguro Social?

Quienes necesiten visitar una oficina local pueden llamar al (800) 772-1213 para programar una cita en persona. También puede usar esta herramienta para localizar oficinas del Seguro Social.

¿Qué otros cambios se están implementando? Depósito directo

Además del cambio en la verificación de identidad, la agencia anunció que planea agilizar el procesamiento de las solicitudes de cambio de depósito directo de los beneficiarios, tanto en persona como en línea, a un día hábil. Anteriormente, los cambios de depósito directo en línea se retenían durante 30 días.

Cobro de deudas

La SSA anunció el jueves que reanudaría de inmediato el cobro de deudas a través de su Programa de Compensación del Tesoro.

El programa se había suspendido debido a los desafíos económicos derivados de la pandemia de COVID-19.

El cobro se realizará por deudas acumuladas antes de marzo de 2020.

Según la agencia, el Programa de Compensación del Tesoro es un programa centralizado diseñado para cobrar deudas morosas con agencias federales y estatales mediante la interceptación de pagos federales y estatales.

Reanudar el cobro a través del Programa de Compensación del Tesoro es un paso fundamental en nuestro compromiso de ser una buena administración.

"Nos dedicamos a recuperar los pagos en exceso, a la vez que brindamos a las personas la información y las opciones necesarias para afrontar sus deudas", declaró Dudek en un comunicado. Cierre de oficinas

Estos planes surgen en un momento en que la agencia se dispone a cerrar docenas de oficinas del Seguro Social en todo el país y ya ha presentado planes para despedir a miles de trabajadores.

El sitio web de DOGE indica que los contratos de arrendamiento de 47 oficinas locales del Seguro Social en todo el país, incluyendo Arkansas, Texas, Luisiana, Florida, Kentucky y Carolina del Norte, han sido o serán rescindidos. Sin embargo, Dudek minimizó el impacto del cierre de sus oficinas, afirmando que muchas eran pequeños centros de audiencia remota que atendían a pocos ciudadanos.

¿Por qué se están realizando los cambios?

La administración Trump afirmó que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk está combatiendo el despilfarro en el gobierno federal, y Musk se ha centrado en el Seguro Social como un supuesto foco de fraude, describiéndolo como un "esquema Ponzi" e insistiendo en que reducir el despilfarro en el programa es una forma importante de recortar el gasto público.

"La Administración del Seguro Social pierde más de 100 millones de dólares al año en fraude por depósito directo", declaró Dudek. "El Seguro Social puede proteger mejor a los estadounidenses y, al mismo tiempo, agilizar el servicio".

Dijo que un problema con la eliminación de las reclamaciones fraudulentas es que «la información que utilizamos mediante la autenticación basada en el conocimiento ya es de dominio público».

«Esta es una medida de sentido común», añadió Dudek.