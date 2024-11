¿Viajas en vacaciones? Lo que debes saber sobre normas de reembolso para aerolíneas

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina.

Millones de estadounidenses se están preparando para emprender el vuelo y la salida a la carretera en lo que se espera que sea otra temporada de viajes de vacaciones que batirá récords.

Según la AAA, los viajes de fin de año en todo el país parecen encaminados a batir récords nacionales de viajes.

La buena noticia es que algunas nuevas normas ayudarán a proteger a los pasajeros aéreos de cambios inesperados en sus planes de viaje.

En un momento en que los viajes están alcanzando nuevas cotas, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) de EEUU ha intervenido con nuevas normas de reembolso para ayudar a los pasajeros a recuperar su dinero si los viajes no salen según lo planeado. Las nuevas normas, anunciadas inicialmente a principios de este año, ya están plenamente vigentes para la próxima temporada de viajes.

Así es como funciona:

Si una aerolínea cancela un vuelo o lo retrasa más de 3 horas, los pasajeros tienen derecho a un reembolso completo automático por ese vuelo en el momento oportuno. Eso es siete días para tarjetas de crédito y 20 días para otras formas de pago.

“Así que no pueden intentar tentarte con un vale o algún tipo de pago futuro alternativo. Si compraste con una tarjeta de crédito, tienen que poner el dinero en la tarjeta de crédito y bastante rápido”, dijo el experto en viajes Daniel Green, quien es el cofundador de Faye Travel Insurance.

Debe ser un reembolso de tu dinero para que los viajeros tengan más flexibilidad financiera para reservar opciones de viaje alternativas.

“Los pasajeros merecen recuperar su dinero cuando una aerolínea les debe, sin dolores de cabeza ni regateos”, dijo el secretario de Transporte Pete Buttigieg en una declaración cuando se anunció la regulación esta primavera. “Nuestra nueva regla establece un nuevo estándar para exigir a las aerolíneas que proporcionen rápidamente reembolsos en efectivo a sus pasajeros”.

Pero los expertos advierten que hay una trampa. Por ejemplo, solo puedes obtener un reembolso por un retraso importante si no tomas ese vuelo y buscas otra opción.

"Creo que lo más importante que hay que entender sobre esta nueva regla es que solo tienes derecho a estos beneficios si no tomas el vuelo", dijo Green. "Pero eso no te ayuda si aún quieres tomar esas vacaciones. Así que si aún quieres tomar esas vacaciones, sigo pensando que es muy importante entender que herramientas, como el seguro de viaje y la protección de viaje, son lo que te ayudará a llegar allí".

Los viajeros deberían considerar la cobertura de seguro de viaje para para ayudar a cubrir los vacíos en caso de imprevistos cuando no sea posible un reembolso.

"Creo que a veces uno de los beneficios más pequeños y mejores que puede brindarte el seguro de viaje es algo llamado inconveniente de viaje, que es simplemente un pago en efectivo por adelantado cuando algo sale mal para suavizar la situación", explicó Green. "Entonces, a veces, cuando ves un retraso de tres o seis horas, obviamente depende de tu póliza, pero a menudo puedes obtener $100 o $200 en efectivo, a veces en el lugar, solo para gastar en el aeropuerto para comprar comida para todos, conseguir algunos juguetes adicionales para los niños y cosas así. Puede hacer una gran diferencia".

“El seguro de viaje sirve para cubrir todos esos gastos de bolsillo que no deberías haber tenido que asumir”, agregó Green.

La nueva regla de reembolso del DOT se aplica a las interrupciones causadas por el clima, la falta de personal o problemas de mantenimiento.

La regla también exige reembolsos por las tarifas de equipaje facturado si este no se entrega dentro de un plazo específico, que es de 12 horas para un vuelo nacional y de 15 a 30 horas para un vuelo internacional, según la duración del vuelo.

También se exige que los pasajeros reciban una compensación por los servicios no funcionales o no disponibles por los que pagaron, como el wifi.

El DOT también ha exigido a las aerolíneas que sean más transparentes y que actualicen en tiempo real sobre las opciones que tienen los pasajeros.

"El DOT tiene la capacidad de hacer cumplir estas reglas y multará a las aerolíneas. Debes hablar y quejarte si descubres que las aerolíneas intentan darte vales o simplemente no te reembolsan en los plazos especificados", dijo Green.

Green agrega que si aún no has reservado tu viaje en avión para las vacaciones, es posible que no tengas suerte.

"Creo que reservar billetes en el último minuto siempre es una apuesta arriesgada. "Cada vez es más difícil encontrar ofertas de última hora, porque las aerolíneas aumentan el precio a medida que se llenan los vuelos", afirmó. "Pueden encontrarse algunas ofertas y hay gente que se decide la noche anterior y consigue un buen precio. Pero, en general, el mejor momento para reservar un viaje es con tres a cinco meses de antelación".

