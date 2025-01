El precio de los huevos sigue por las nubes: ¿seguirá subiendo?

La gripe aviar ha obligado a los granjeros a sacrificar millones de gallinas cada mes, lo que ha provocado que el precio de los huevos en Estados Unidos se duplique con creces en relación con mediados de 2023. Y parece que la situación no va a cambiar, tomando en cuenta el aumento en la demanda a medida que se acerca la Pascua.

El precio promedio por docena a nivel nacional alcanzó los $4.15 en diciembre. La cifra aún está lejos del récord de $4.82 que se estableció hace dos años, pero el Departamento de Agricultura de Estados Unidos pronostica que los precios se dispararán otro 20% este año.

En algunas partes del país, los comparadores ya pagan más del doble del precio promedio o, peor aún, han encontrado los anaqueles vacíos en la tienda. Las variedades orgánicas y de libre pastoreo son aún más caras.

Algunas tiendas incluso han limitado la cantidad de huevos que una persona puede comprar.

“Es un robo”, dijo Sage Mills, residente de Minneapolis, quien compró huevos para hacer un pastel de cumpleaños la semana pasada. “Los huevos solían ser un alimento básico para nosotros, pero ahora, ya sabes, bien podrías salir a comer".

¿Qué está impulsando el incremento de precios?

El brote de gripe aviar que comenzó en 2022 es el motivo principal por el que precio de los huevos ha subido tanto.

Cada vez que se detecta el virus en una granja avícola se debe sacrificar a todas las aves para ayudar a limitar la propagación. Y con granjas cuya capacidad suele rebasar el millón de ejemplares, sólo se necesita de unas cuantas infecciones para desatar una escasez en el suministro.

El problema suele ser persistente porque deshacerse de todas las aves muertas, desinfectar los corrales y traer nuevos ejemplares puede tomar varios meses.

Desde el inicio del brote actual se han sacrificado más de 145 millones de gallinas, pavos y otras aves, en su mayoría gallinas ponedoras.

Las leyes relacionadas con los huevos de libre pastoreo en 10 estados también son parcialmente responsables de algunas interrupciones en el suministro y del aumentos en los precios. Las leyes establecen un espacio mínimo para cada ave o algunos requisitos para las gallinas ponedoras. Estas medidas ya entraron en vigor en California, Massachusetts, Nevada, Washington, Oregon, Colorado y Michigan.

El lunes, una docena de huevos convencionales costaba $4.49 en una tienda Target de Chicago, mientras que la docena de huevos de libre pastoreo tenía un precio de $6.19.

¿Por qué es tan difícil controlar el virus?

La gripe aviar se propaga principalmente de aves silvestres, como patos y gansos, durante su migración. Aunque es mortal para algunos de animales, esas especies pueden portarlo sin enfermar, lo que le ofrece al virus la oportunidad de mutar y prosperar.

El virus puede propagarse a través de los excrementos o cualquier interacción entre aves de corral y aves silvestres. También se puede llevar fácilmente a una granja en las botas o en el vehículo de una persona.

A diferencia de brotes anteriores, el que comenzó en 2022 no desapareció con las altas temperaturas del verano.

El virus encontró un nuevo huésped cuando el ganado lechero comenzó a enfermarse en marzo pasado. Esto crea más oportunidades para que el virus persista y se propague y, a diferencia de las aves de corral, el ganado no se sacrifica cuando enferma, debido a que rara vez muere de gripe aviar.

Más de 60 personas han enfermado de gripe aviar desde marzo pasado, incluida una que perdió la vida. Casi todos los pacientes trabajaban cerca de animales enfermos. Las autoridades sanitarias aún no han encontrado evidencia de que la enfermedad se propague de persona a persona.

¿Qué se está haciendo para detener el virus?

Los granjeros hacen todo lo posible para proteger sus parvadas.

Muchas granjas avícolas instalaron vados y tapetes sanitarios para desinfectar las llantas de los vehículos que ingresan a la propiedad y obligan a los trabajadores a ducharse y cambiarse de ropa antes de entrar a los corrales. También han invertido en más herramientas para que no se comparta nada de lo que se usa dentro de los graneros.

Algunos granjeros avícolas incluso han invertido en láseres que disparan haces de luz verde en patrones aleatorios para evitar que patos y gansos aterricen en la propiedad.

En las granjas lecheras se aísla a todos los animales enfermos y se realizan pruebas adicionales antes de sacar a los animales de la granja, especialmente si ha habido un brote cercano o si las vacas son enviadas a una planta procesadora de carne. El gobierno también realiza análisis en la leche.

El futuro desarrollo de una vacuna podría ayudar, pero no es práctico vacunar a millones de gallinas mediante inyecciones, y otros países podrían negarse a comprar carne de aves vacunadas.

Las autoridades de salud enfatizan que cualquier ave o res enferma queda fuera de la cadena alimentaria. Cocinar la carne a 165 grados mata la gripe aviar, el E. coli, la salmonella o cualquier otra cosa. La pasteurización también mata el virus en la leche. La leche bronca es el único producto alimenticio vinculado a enfermedades hasta ahora.

¿Cuánto ha costado el brote hasta ahora?

Es imposible saber cuánto han gastado los granjeros en sellar graneros, construir duchas para trabajadores o en otras medidas de bioseguridad.

“En los últimos cinco años, tan solo mi pequeña granja ha gastado cientos de miles de dólares en bioseguridad”, dijo Loren Brey, un granjero de pavos de Minnesota. “Pero no sólo eso, es el tiempo que le dedicas a diario a la bioseguridad”.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) ha gastado al menos $1,140 millones en compensación a los granjeros por las aves que se han tenido que sacrificar. De momento no hay una cifra disponible sobre cuánto se ha gastado en la asistencia a las operaciones lecheras.

La portavoz del USDA, Shilo Weir, dijo que el departamento también ha gastado más de $576 millones en su propia respuesta.

Los precios del pavo, la leche y el pollo también han resultado afectados por la gripe aviar.

Mike Vickers, gerente en Sentyrz Liquor & Supermarket en Minneapolis, dijo que ni siquiera puede almacenar huevos orgánicos, de libre pastoreo o colorados en este momento y en cambio está limitado a vender únicamente huevos grandes o jumbo. Comprende por lo que pasan sus clientes.

“Es la primera vez en mi vida que he tenido que sentirme algo avergonzado por los precios a los que estoy vendiendo los huevos”, dijo. “Y no es nuestra culpa. Estamos pagando hoy $7.45 por una docena de huevos. Los estamos vendiendo a $7.59. Ganamos 14 centavos. Eso no paga las cuentas”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Fue editada por un editor de Telemundo.