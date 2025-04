Los precios de los huevos en Estados Unidos aumentaron nuevamente el mes pasado, alcanzando un nuevo récord de $6.23 por docena, a pesar de las predicciones del presidente Donald Trump, una caída en los precios mayoristas y la ausencia de brotes de gripe aviar en las granjas de huevos.

El aumento reportado el jueves en el Índice de Precios al Consumidor significa que los consumidores y las empresas que dependen de los huevos no deberían anticipar un alivio inmediato. La demanda de huevos suele ser elevada hasta después de la Pascua, que cae el 20 de abril.

Los expertos de la industria esperaban una caída en los precios minoristas de los huevos porque los precios mayoristas cayeron significativamente en marzo. La economista agrícola de la Universidad de Arkansas, Jada Thompson, declaró que los precios mayoristas no comenzaron a bajar hasta mediados de marzo, por lo que puede que no haya habido suficiente tiempo para que el precio promedio del mes disminuyera, aunque los precios comenzaron a caer a finales del mes. Y es posible que las tiendas de alimentos no hayan trasladado inmediatamente los precios más bajos.

El efecto de la gripe aviar

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Los brotes de gripe aviar fueron citados como la principal causa de los picos de precios en enero y febrero, después de que más de 30 millones de gallinas ponedoras fueran sacrificadas para prevenir la propagación de la enfermedad. Solo 2.1 millones de aves fueron sacrificadas en marzo y ninguna de ellas estaba en granjas de huevos.

Los precios de los huevos alcanzaron $5.90 en febrero, un mes después de establecer un récord de $4.95 por docena, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Las granjas que tuvieron brotes en otoño han estado trabajando para reanudar la producción de huevos después de desinfectar sus graneros y criar nuevas parvadas, pero las gallinas deben tener alrededor de seis meses de edad antes de comenzar a poner huevos. Thompson indicó que esas granjas no volvieron a estar operativas tan rápidamente como se anticipaba.

En las últimas cifras del Departamento de Agricultura, había solo alrededor de 285 millones de gallinas poniendo huevos en todo el país al 1 de marzo, por debajo de los 293 millones del mes anterior. Antes del brote, la parvada solía contar con más de 315 millones.

Desde que comenzó el brote actual de gripe aviar, más de 168 millones de aves han sido sacrificadas, la mayoría de ellas gallinas ponedoras. Cada vez que un ave se enferma, toda la parvada es sacrificada para ayudar a evitar que la gripe aviar se propague. Eso puede afectar el suministro de huevos porque las granjas de huevos masivas pueden tener millones de aves.

La enfermedad es difícil de controlar porque se propaga fácilmente a través de los excrementos de aves silvestres que portan el virus de la gripe aviar. La gripe aviar también ha infectado a otros animales, incluidos el ganado lechero y varias docenas de trabajadores agrícolas, pero las autoridades sostienen que no es una amenaza significativa para los humano.

La política de precios de los huevos

Trump intentó atribuirse la caída de los precios mayoristas de los huevos que el Departamento de Agricultura reportó en las últimas semanas.

"Los precios de los huevos estaban por las nubes. Y ustedes hicieron un trabajo fantástico" , dijo Trump al secretario de Agricultura Brooke Rollins antes de anunciar los detalles de sus aranceles en la Casa Blanca la semana pasada. "Ahora tenemos muchos huevos y son mucho más baratos ahora".

Pero los expertos dicen que el plan del presidente para combatir la gripe aviar, centrándose en fortalecer las defensas de los granjeros de huevos contra el virus, probablemente sea de más ayuda a largo plazo.

"Creo que hay muchas personas que están esperando ver que los precios de los huevos bajen porque querían considerarlo una victoria. Y creo que es una pérdida para todos. Creo que todos queremos ver que los precios de los huevos bajen", indicó Thompson.

Trump y el vicepresidente JD Vance ambos proclamaron la disminución general de la inflación el mes pasado antes de que la mayoría de los aranceles de Trump entraran en vigor, pero no abordaron directamente los precios de los huevos.

Rollins sugirió el jueves que el aumento en los precios de los huevos es temporal. Señaló que el índice de precios al consumidor general mostró una ligera caída en los precios de bienes y servicios en toda la economía en marzo y sugirió que los precios de los huevos pronto seguirán.

"También nos estamos acercando al Super Bowl de los huevos, que es la Pascua", señaló Rollins. "Así que desde el principio, he dicho que este es un poco el precio alto para el comercio minorista de huevos, pero nos sentimos muy confiados de que continuará bajando".

A principios de esta semana, Trump sostuvo que el evento anual de la Casa Blanca, el "egg roll", usaría huevos reales nuevamente este año a pesar de los altos precios. Los granjeros de huevos suelen donar más de 30.000 huevos para el evento.

Hay varias alternativas para sustituir el huevo en la cocina: entérate cuáles. Aquí los detalles con Odalys Molina.

Precios de los huevos en todo Estados Unidos

Los precios de los huevos en EEUU comenzaron a caer a mediados de marzo, según Datasembly, una empresa de investigación de mercado que rastrea los precios en miles de tiendas. Datasembly apuntó que los huevos promediaron $5.98 por docena la semana que comenzó el 16 de marzo y cayeron a $5.51 la semana que comenzó el 30 de marzo.

Pero los precios varían ampliamente en todo el país, dependiendo de la ubicación de los recientes brotes de gripe aviar y algunas leyes estatales que requieren que los huevos sean libres de jaulas. En un Walmart en Richmond, California, una docena de huevos costaba 6,34 dólares el jueves. En Omaha, Nebraska, Walmart vendía huevos por $4.97 por docena. California requiere que los huevos vendidos sean libres de jaulas; Nebraska no.

Se espera que los precios de los huevos sigan disminuyendo más adelante en la primavera, pero las últimas cifras también podrían aumentar el escrutinio sobre Cal-Maine Foods, que proporciona el 20% de los huevos del país, y otros grandes productores de huevos .

A principios de esta semana, Cal-Maine reconoció que está siendo investigada por la división antimonopolio del Departamento de Justicia, que está indagando los aumentos de precios de los huevos. Cal-Maine dijo que está cooperando con la investigación.

En su trimestre más reciente, que terminó el 1 de marzo , Cal-Maine afirmó que su ingreso neto más que se triplicó a $508.5 millones en comparación con el mismo período del año anterior. La compañía dijo que sus ingresos casi se duplicaron a $1.420 millones, en gran parte debido a los precios más altos de los huevos.

Falsificándolo

El precio de los huevos reales ha llevado a algunos consumidores a recurrir a huevos falsos para las manualidades de Pascua este año. El minorista de manualidades Michaels dijo que su kit de huevos de manualidades, que presenta una docena de huevos de plástico por $2.49, es un éxito de ventas y se ha vendido tres veces más rápido de lo que la compañía esperaba.

___

El corresponsal Aamer Madhani contribuyó con esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.