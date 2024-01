Demandan a comunidad tras ataque mortal en Florida de un caimán conocido como “Henry”

Casi un año después de que una mujer de 85 años de Florida muriera tras ser arrastrada a un estanque por un caimán, su familia ha demandado a la comunidad para personas mayores de 55 años donde ocurrió el ataque.

Los abogados de la familia de Gloria Serge anunciaron el jueves que presentaron la demanda contra Wynne Building Corp., que opera Spanish Lakes Fairways, donde ocurrió el incidente el 20 de febrero del 2023.

La mujer estaba caminando con su perro en la comunidad para personas mayores en la que vivía en Fort Pierce, cuando un gran caimán salió del estanque y la mordió en el pie.

El animal, de casi 11 pies de largo, la arrastró al agua sin que sus vecinos pudieran hacer nada para salvarla.

El perro de Gloria Serge sobrevivió al ataque y el caimán fue atrapado después y removido del estanque.

En una conferencia de prensa el jueves, los abogados de la familia Serge calificaron su muerte como una "pérdida triste e innecesaria" y afirmaron que la administración de la comunidad pudo haberla evitado.

Los abogados sostuvieron que el caimán había sido visto tantas veces que los vecinos lo llamaban "Henry", además de que residentes y empleados lo alimentaban regularmente, haciendo que aumentara el riesgo de un ataque.

La comunidad debió haber removido al caimán y colocar advertencias sobre la presencia de caimanes peligrosos en el estanque, dijeron los abogados.

Bill Serge habló también sobre la pérdida de su madre, que dejó cinco hijos, 15 nietos y nueve bisnietos.

"No me hubiera podido imaginar nunca la angustiante manera en que mi mamá pasó sus últimos momentos de vida", dijo. "Esto no debió haber ocurrido nunca".