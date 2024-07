Precios de la gasolina en Florida alcanzan su valor más alto de los últimos dos meses

Los precios de la gasolina en Florida aumentaron 18 centavos por galón en los últimos días previos al Día de la Independencia, la semana pasada y los conductores de Florida terminaron pagando un precio promedio de $3.53 por galón este 4 de julio. Eso fue 27 centavos por galón más de lo que pagaron los conductores el Día de la Independencia el año pasado, informó AAA, que hace seguimiento a los precios del combustible.

"Los conductores de Florida ahora están pagando los precios de gasolina más caros en casi dos meses," dijo Mark Jenkins, portavoz de AAA - The Auto Club Group. "Los precios del combustible enfrentan una presión sostenida al alza debido a las preocupaciones sobre la tormenta tropical Beryl y los datos económicos que sugieren que la Reserva Federal de Estados Unidos podría reducir las tasas de interés para impulsar el crecimiento."

La tormenta tropical Beryl tocó tierra en Texas este lunes. La costa del Golfo alberga casi la mitad de la capacidad de refinación de combustible de los Estados Unidos. La mayor parte del suministro de gasolina de Florida llega al estado desde esta región, que incluye Texas, Luisiana y Mississippi.

Los informes iniciales indican que no se espera que el ciclón cause interrupciones significativas en la producción de petróleo y gas en alta mar de EEUU. Es probable que el alcance total del impacto de la tormenta en los precios del combustible no se conozca hasta varios días después de que pase, señala AAA.

Este lunes, en Florida los precios promedio habían disminuido ligeramente y se ubicaban en $3.50 el galón, apenas por debajo del promedio nacional, que es de $3.51.

LA GASOLINA MÁS CARA Y MÁS BARATA

Los precios más altos de la gasolina la semana anterior se registraron en West Palm Beach ($3.67), Naples ($3.58), y Homosassa Springs ($3.57) . En cambio, los precios más bajos se encontraron en Crestview-Fort Walton Beach ($3.20), Panama City ($3.22), Pensacola ($3.22).

En Miami-Dade, el precio promedio de la gasolina alcanzó este lunes $3.47 el galón, mientras en Broward se ubicaba en $3.55 y en Palm Beach en $3.67 de según el sondeo de AAA.

CONSEJOS PARA EL AHORRO

Hay formas en que los conductores pueden ahorrar combustible, aquí le dejamos una lista de recomendaciones de algunos especialistas: