Le dijeron que había ganado la lotería, pero luego la secuestraron y le robaron $9,000

NUEVA JERSEY -- Una mujer fue secuestrada y obligada a retirar miles de dólares de su cuenta bancaria por dos hombres en Nueva Jersey, según la policía.

Según las autoridades, los dos hombres agarraron a la víctima y la obligaron a subir a una minivan Toyota Sienna azul. Luego la llevaron a la ubicación del Banco Santander donde supuestamente le ordenaron sacar $9,000.

La víctima dijo que estaba caminando a su casa cuando uno de los sospechosos se le acercó diciendo que había ganado la lotería y que necesitaba ayuda para cobrar el premio.

"Me siento muy destrozada porque no puedo salir ahora a la calle", dijo. "Mire a un lado, miro al otro y parece que alguien me coge".

Después de quitarle el dinero a la mujer, los dos hombres la dejaron a unas cuadras de distancia.

Una investigación está en curso. Aún no se han realizado arrestos y la policía continúa buscando a los sospechosos.