Piden al gobierno de Trump que permita la entrada de la agencia AP a la Casa Blanca

Más de una treintena de medios estadounidenses han pedido al gobierno de Donald Trump que levante el veto a la agencia de noticias Associated Press (AP, por sus siglas en inglés), que le impide acceder a eventos en la Casa Blanca y viajar en el 'Air Force One' como parte del grupo de prensa presidencial.

El Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa (RCFP) y estos medios solicitan en una carta enviada por correo electrónico a la jefa de gabinete de Washington, Susie Wiles, que restablezca la participación de AP en los eventos presidenciales y que no se tenga en cuenta "el punto de vista editorial" a la hora de limitar el acceso a la Casa Blanca.

Entre los medios de comunicación que firman la misiva, enviada el pasado 17 de febrero pero hecha pública hoy, se encuentran las cadenas de televisión Fox News y Newsmax, de tinte conservador, además de otros grandes rotativos como The New York Times, The Washington Post, CNN, el Wall Street Journal o The Atlantic.

También las agencias Reuters y Bloomberg, así como las revistas New Yorker y Time, participan en la petición.

"Los medios que informan sobre la Casa Blanca tienen distintos enfoques editoriales, pero todas tienen el mismo interés colectivo en garantizar que nadie quede excluido por sus decisiones constitucionalmente protegidas", señalan, y apuntan que esta acción solo "amedrenta" a la prensa.

"Condicionar el acceso a los actos de la Casa Blanca según las decisiones editoriales de cualquier medio de comunicación viola los principios de la Primera Enmienda", apuntan, y afirman que todos los medios se ven "afectados negativamente" cuando otro medio es señalado de una manera "que cruza una línea constitucional".

La Casa Blanca bloqueó la semana pasada el acceso de la agencia de prensa estadounidense AP al Despacho Oval y al avión presidencial Air Force One, por no ajustarse a su decisión de renombrar el golfo de México como golfo de América.

Associated Press, en su guía de estilo, decidió seguir llamando al golfo de México "por su nombre original", aún mencionando el nuevo nombre elegido por el mandatario, Donald Trump, dado que se trata de un cuerpo de agua que comparte frontera con México y Cuba.