Encuentran a salvo en California a anciano tras desaparecer durante fallo de CrowdStrike en Florida

Un hombre de 83 años que desapareció tras no poder coger su vuelo durante la interrupción técnica de CrowdStrike ha sido encontrado a salvo después de una semana, según el Departamento de Policía de Orlando.

Patrick Bailey fue localizado en Sacramento, California en "buen estado de salud," el domingo, la policía de Orlando informó en un post en X.

Bailey había sido dado por desaparecido la semana pasada en Florida, después de que el domingo, 21 de julio se presentó en el Aeropuerto Internacional de Orlando para embarcar en un vuelo que luego se canceló debido al apagón. Aunque pasó la noche en un hotel de la área no cogió ningún vuelo a casa la mañana siguiente, según la policía.

Nadie sabía nada de Bailey desde que dejó el hotel, las autoridades dijeron.

Resulta que Bailey decidió tomar un autobús Greyhound para cruzar el país y regresar a casa tras la cancelación de su vuelo.

"Bailey no sabía que se había dejado el teléfono en el hotel de Orlando hasta que estaba en el autobús," dijo la policía de Orlando en X.

