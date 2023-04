“No se merecía esto”: golpean mortalmente a hombre de 79 años que repartía donaciones en la frontera

Un hombre de 79 años de San Bernardino que cruzaba la frontera para entregar donaciones a personas de bajos recursos fue encontrado muerto a golpes en Tijuana.

Los hijos de Rudy Loza no saben el motivo y por ahora, lo están dejando en manos de las autoridades mexicanas.

La última grabación que hizo el señor Lazo en su página de Facebook se mostraba repartiendo las donaciones que llevaba desde San Bernardino a Tijuana para las comunidades necesitadas.

“Siempre fue una persona muy generosa, servicial con todas las personas”, dijo Juan Carlos Lazo, hijo de Rudy.

Ahora estas imágenes también traen tristeza al saber que el señor Lazo fue asesinado un día después.

“Verlo en esos videos es muy bonito, es como que si estuviera aquí frente de uno”, dijo Claudia Hernández, hija de la víctima.

El señor Lazo fue encontrado muerto en Tijuana el 19 de abril.

El Departamento de Estado de EEUU mantiene advertencias de viaje a México para informar a los ciudadanos estadounidenses sobre las regiones del país latinoamericano más seguras.

“Está muy peligroso para allá, hay mucho peligro que él tal vez nunca pensó que se iba a encontrar en peligro al ser una persona mayor”, señaló Hernández.

De acuerdo a las autoridades, mexicanas, creen que le robaron la camioneta y sus pertenencias, porque estaban extraviados. También confirmaron que fue asesinado a golpes.

"No se merecía eso, la verdad que no, creo que ningún ser humano se merece eso", dijo Juan Carlos.

Juan Carlos recordó a su papá como un hombre lleno de vida y muy bailador.

Le encantaba bailar, cantar y antes de jubilarse, gozaba de manejar su camión de carga.

Durante los últimos años, Juan Carlos y Claudia se habían alejado de él por conflictos familiares, y hoy, se arrepienten.

“Lo que no les dije en vida, pues se lo dije ahí de corazón, que me perdonara, y que no le había fallado en su último momento”, dijo Juan Carlos.

“Con ganas de abrazarlo y decirle cuanto lo quiero. y que me perdone por haberme alejado de él”, agregó Hernández.

El señor Lazo vivía en el área de San Bernardino, pero es originario de El Salvador, donde será sepultado.