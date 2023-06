Mujer vuelve a sonreír después de casi 10 años sin dientes

En octubre de 2022, Telemundo Chicago Investiga analizó datos federales de salud de más de 500 códigos postales en el área metropolitana de Chicago y concluyó que la pérdida de dientes tiene una marcada incidencia en vecindarios de bajos recursos, especialmente en las comunidades hispanas.

En medio de ese reportaje, Mariana Reyes conoció a la señora Mary, una residente de Chicago, quien llevaba casi 10 años con solo dos dientes. Mary volvió a tener su dentadura gracias a Telemundo Chicago Investiga y a una organización que provee servicios de salud bucal en nuestra ciudad.

Se trata de una historia con final feliz, que por casi una década fue muy triste. A finales de 2022 la señora Mary Nevárez se lamentaba de escuchar una vez más que recuperar su dentadura era un lujo que no podía darse, “yo tengo ya 8 años que me quitaron mis dientes y aún no he podido ponerme mis placas… pretextos, que la aseguranza no cubre, eso es lo que tenemos que aguantarnos porque, ¿qué podemos hacer?”, se preguntaba.

Telemundo Chicago Investiga puso en contacto a la señora Mary con la doctora Alejandra Valencia, quien trabaja para un programa de salud oral en la ciudad de Chicago. Valencia reconoce la dificultad de acceder a salud dental para personas de bajos recursos “aunque tengas seguro aún tienes que pagar la diferencia y esa diferencia a veces es demasiado alta para muchas de nuestras poblaciones”. Pero al mismo tiempo trabaja incansablemente para acortar esas brechas. “Somos el Oral Health Forum y somos un programa de Heartland Alliance Health. La mayoría de estos fondos que utilizamos para ayudar a personas, casi siempre los estamos utilizando en estos adultos mayores que sabemos que tienen un impacto en su salud general bastante grande", dijo Valencia.

Durante varios meses el equipo de la doctora Valencia coordinó varias visitas con especialistas y Telemundo Chicago Investiga la acompañó en cada una de ellas. Para Mary, la fe y el trabajo de los expertos representaban la esperanza de recuperar su sonrisa.

Luego de 6 meses y todavía escudándose en la mascarilla, finalmente llegó el momento de la intervención. “Estoy bien nerviosa, y todavía no lo creo”, decía entre risas y con nervios la señora Mary desde la sala de espera.

En menos de dos horas, la intervención había sido todo un éxito y Mary comenzaba a mostrar su nueva dentadura con entusiasmo: “no me duelen, no me molestan”, decía Nevarez al recordar el camino que la trajo hasta aquí: “una persona me dijo: oh, tú eres una vampira y yo me sentí mal, porque la verdad yo sí parecía una vampira porque lo único que tenía eran mis colmillos, pero ahora, estoy completita, decía Mary entre risas.

Yamely Nevárez, hija de Mary, la acompañó en varias de las citas y al igual que su madre agradecieron el esfuerzo del Oral Forum y de Telemundo Chicago Investiga, al devolverle a su mama la sonrisa que perdió hace casi una década.

La doctora Valencia nos explicó que el Oral Health Forum es un programa que recibe fondos de oficinas de oficiales como senadores y representantes estatales, que buscan ayudar a personas de bajos recursos a obtener servicios de salud dental, incluidos mayores de 65 años que pierden cobertura de seguros. La atención es completamente en español y su personal está comprometido a ayudar a nuestra comunidad.

Para más información sobre el programa de Oral Health Forum, haz clic aquí.