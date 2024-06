Muerte de niña enciende el debate Biden-Trump sobre migración

HOUSTON - La muerte de Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años en Houston, desató una discusión política en torno a la inmigración en Estados Unidos.

Dos inmigrantes indocumentados fueron acusados el viernes de homicidio capital por presuntamente estrangular a la menor y abandonar su cuerpo en un arroyo.

La Casa Blanca expresó sus condolencias a la familia, afirmando que los culpables de este "atroz crimen" deben enfrentar todo el peso de la ley.

Por su parte, la campaña de Biden, a través de su portavoz Lauren Hitt, acusó a Donald Trump de "hacer a los estadounidenses menos seguros al bloquear el acuerdo fronterizo".

El caso ha intensificado el debate sobre inmigración, con el expresidente Trump culpando directamente a las políticas fronterizas de la administración Biden por la muerte de Nungaray.

En una publicación en Truth Social, Trump calificó el incidente como un "nuevo asesinato de migrantes de Biden" y tachó al actual presidente de "desgracia para América".

También el gobernador de Texas, Greg Abbott abordó en el tema en su cuenta de X. En un mensaje dijo: “Esa pequeña niña estaría viva hoy si Biden hiciera cumplir las leyes de inmigración en la frontera”.

