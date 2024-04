Trágica fiesta en Michigan: conductora enfrentará cargos por muertes de hermanitos

BERLIN TOWNSHIP, Michigan — Un conductora presuntamente ebria fue acusada de asesinato tras estrellarse contra un negocio de Michigan donde se celebraba una fiesta de cumpleaños, dejando muertos a dos hermanitos.

Marshella Chidester, de 66 años, chocó contra un edificio del Swan Boat Club, en Berlin Charter Township, sobre las tres de la tarde del sábado. Se detuvo a 25 pies dentro de donde se celebraba la fiesta, dijo a la prensa el sábado el sheriff del condado de Monroe, Troy Goodnough.

En una audiencia de lectura de cargos el martes, Chidester fue acusado de dos cargos de asesinato en segundo grado, dos cargos de operar bajo la influencia del alcohol causando la muerte y cuatro cargos de operar bajo la influencia del alcohol causando lesiones graves. Su fianza se fijó en $1.5 millones. De ser declarada culpable, Chidester podría ser condenada a cadena perpetua.

Zayn Phillips, de 4 años, y su hermana, Alanah Phillips, de 8, fueron declarados muertos en el lugar, dijo Goodnough en una actualización el lunes. La oficina del alguacil había informado anteriormente de que Zayn tenía 5 años.

Un tercer hermano sobrevivió con "heridas graves", según Andrew Brodie, superintendente de Flat Rock Community Schools, un distrito escolar público de la zona.

En la comparecencia, Bill Colovos, abogado de Chidester, dijo que ella tiene un historial de ataques epilépticos en las piernas y que perdió el control del auto cuando chocó. También dijo que su cliente sólo había tomado una copa de vino cuatro horas antes del accidente, según una orden de registro ejecutada en el bar donde supuestamente se encontraba.

"No es un monstruo", dijo Colovos sobre su cliente, añadiendo que no tiene antecedentes penales. "Es horrible lo que ha pasado, absolutamente horrible. Tengo dos hijos. Es absolutamente horrible. Pero hay cosas sobre las que no tenemos control".

Chidester fue vista en el tribunal con una escayola en el brazo derecho y vistiendo un uniforme de prisión a rayas blancas y negras.

El fiscal del condado de Monroe, Jeffery A. Yorkey, refutó la afirmación de que Chidester tuvo un ataque durante el accidente y dijo que "su nivel de alcohol en sangre era significativamente superior al límite legal". No mencionó cuál era su nivel de alcohol en sangre.

"No hay ningún indicio, en absoluto, en ninguna de las pruebas que hemos descubierto en este caso, de que la acusada sufriera un ataque en el momento de este incidente", dijo Yorkey durante la vista.

"Ella misma indicó que tenía algunos problemas de convulsiones y que estaba tomando alguna medicación, y que se suponía que no debía beber, pero admitió que había estado bebiendo ese día", dijo Yorkey.

Una mujer que se identificó como la abuela de Zayn y Alanah habló en la comparecencia, acusando a Chidester de beber y conducir.

"Eligió beber y conducir y nos arrebató a mis nietos", dijo la mujer.

Una mujer que se identificó como tía de los dos niños dijo que estaba en el lugar del accidente y vio a sus sobrinos en sus últimos momentos.

"Entraron en esa fiesta de cumpleaños divirtiéndose", dijo. "Estaban sentados a la mesa, comiendo, y esta mujer estrelló su coche contra el edificio, destrozando nuestras vidas. No sólo a mi familia, a todos los que estaban en ese edificio".

Dice que su otro sobrino y su hermana, la madre de los niños, resultaron heridos en el accidente y siguen luchando por sus vidas.

"Tuve que ser yo quien le dijera a mi hermana que sus bebés se habían ido cuando le quitaron el respirador ayer", dijo la mujer. "Ella dijo: '¿Cómo se supone que voy a vivir sin mis bebés?".

"Nadie debería tener que ir a una fiesta de cumpleaños pensando que va a morir", dijo entre lágrimas.

El cumpleaños de Zayn se acercaba el mes que viene, según el subsheriff del condado de Monroe, Joe Hammond.

"Se suponía que estábamos planeando una fiesta de cumpleaños para Zayn, no un funeral", dijo la tía del niño.

Aproximadamente otras 13 personas resultaron heridas en el accidente, dijo Goodnough el sábado. Nueve de esas personas, cuyas edades oscilan entre los 11 y los 66 años, fueron hospitalizadas, según la Oficina del Sheriff del condado de Monroe.

Cinco permanecen en estado crítico, entre ellos un niño de 11 años, un niño de 14 años, una niña de 16 años, una mujer de 18 años y una mujer de 31 años.

Las otras cuatro víctimas, de edades comprendidas entre los 57 y los 70 años, presentaban heridas leves. Un hombre de 42 años también recibió tratamiento por su cuenta por heridas leves.

La próxima comparecencia de Chidester ante el tribunal está prevista para el 30 de abril.

Esta nota fue publicada originalmente por NBC News en inglés. Para más de NBC News, haz clic aquí.