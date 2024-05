Lujoso yate se hunde en costa de Florida durante el fin de semana de Memorial Day

Dos personas fueron rescatadas momentos antes de que un yate de lujo de 80 pies valorado en un $1 millón se hundiera el sábado frente a la costa de Florida, informó la Guardia Costera de Estados Unidos.

De acuerdo con la Guardia Costera, el incidente fue reportado poco después de las 11:35 a.m. del sábado a unas 3 millas de St. Augustine Beach.

El operador del yate, The Atlantis, dijo que el bote golpeó un objeto en el agua y se estaba hundiendo, dijeron los oficiales.

The @USCG and @SJCFireRescue rescued 2 people, Saturday, from an 80-foot motor yacht taking on water 3 miles off St. Augustine Beach, #Florida.



