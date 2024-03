Buen samaritano defiende a desconocida de un asalto y termina seriamente apuñalado

Un buen samaritano evitó que un ladrón despojara a Maricela Forero de su celular el pasado 10 de marzo en Long Beach, en el sur de California.

El robo ocurrió cerca de la estación del metro, sobre la calle Primera, alrededor de las 4:00 a.m. Bryan Tecún regresaba a casa luego de trabajar en su negocio de comida, Bryan’s Birriería, cuando vio cómo un hombre intentaba robarle a Forero.

El comerciante no dudó en intervenir, siguió al sospechoso con su camión y forcejeó con él.

Durante el forcejeo, el presunto ladrón acuchilló a Tecún, pero el vendedor no se dio cuenta de inmediato.

“Sentía que a lo mejor me había lastimado el hombro o se me había salido de lugar”, indicó Tecún.

Tras devolverle sus pertenencias a la víctima, no pensó que necesitaba atención médica inmediata. Condujo una larga distancia hasta que se percató de lo que realmente le había pasado.

“Me había acuchillado dos veces. Una en mis costillas y una en el medio de mi cuello y mi brazo”, dijo el comerciante.

Forero terminó con una mano lesionada pero nunca se imaginó lo que le había sucedido a Tecún hasta que lo vio en la televisión en una entrevista con Telemundo 52.

“(Fue) emocionante por un lado, porque sabía que él me había ayudado”, dijo Forero. “Pero, por otro lado, estoy muy triste. Mire cómo está, y solo por ayudar a una persona que no conoce”.

Los médicos le informaron a Tecún que le tomaría unos dos meses recuperarse. La comunidad le ha mostrado su apoyo, creando un fondo que ha recaudado más de $23,000.

“Eso que le pasó a él, me pudo haber pasado a mí. Tengo un niño pequeño. No quiero ni imaginármelo”, expresó la mujer.

El ladrón fue identificado como Alexander Pierson, un residente de Los Ángeles de 29 años. El hombre solo fue arrestado por robo, con una fianza de $75,000.

El comerciante no reportó el hecho a la policía porque no se dio cuenta de que había sido acuchillado, hasta que comenzó a sentirse mal mientras manejaba a casa.

“Solo lo han agarrado por el robo”, dijo Tecún. “Solo me ocupé de regresarle sus cosas a la señora”.

Tras ver la entrevista de Tecún en Telemundo 52, Forero habló con él por teléfono y le expresó su agradecimiento.

“Le dije que le agradecía en el alma lo que había hecho”, indicó la mujer. “A pesar de no conocerme, me había ayudado. Quizás me salvó de que me pasara eso que le paso a él”.

Pierson se presentará en la corte este viernes y Forero estará también presente. Espera que se le agreguen los cargos por atacar al buen samaritano, porque cree que es un peligro para la sociedad.