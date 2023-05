¿Cuáles son los 20 artículos de destitución presentados contra el fiscal general de Texas Ken Paxton?

La Cámara de Representantes de Texas, liderada por los republicanos, prevé que este sábado se realice una votación histórica sobre la posibilidad de destituir y suspender del cargo al asediado fiscal general del estado, Ken Paxton.

Paxton, un republicano de 60 años, se encuentra al borde de la destitución tras años de escándalos, cargos penales y acusaciones de corrupción. La Cámara considerará una resolución pidiendo la destitución de Paxton a la 1 p.m. del sábado, según una declaración emitida el viernes por el Comité de Investigación General de la Cámara.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Los cinco miembros del Comité de Investigación General de la Cámara, dirigida por el representante Andrew Murr (R-Junction) y compuesto por tres republicanos y dos demócratas, votó por unanimidad el jueves para enviar 20 artículos de juicio político (que figuran a continuación) contra Paxton a la cámara en pleno. Se necesita una mayoría simple de los 149 miembros de la Cámara de Texas para aprobar los artículos. Los republicanos controlan la cámara 85-64.

El comité dijo que están proponiendo 40 minutos de observaciones iniciales, seguido de cuatro horas de debate para los que están a favor y en contra de la acusación. Tras el debate, la comisión presentará unos 20 minutos de observaciones finales.

Si el pleno de la Cámara vota a favor de la destitución de Paxton, todo se traslada al Senado del estado para un "juicio" en el que se decidirá si se destituye permanentemente a Paxton o se le absuelve. La destitución requiere una mayoría de dos tercios de los votos. Si la Cámara vota a favor de la destitución, Paxton queda inmediatamente suspendido de su cargo hasta el resultado del juicio del Senado. El gobernador republicano Greg Abbott nombraría a un sustituto interino.

Michael Maslanka, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNT de Dallas, dijo que la Cámara actúa esencialmente como un gran jurado que decide si hay pruebas suficientes para llevar a alguien a juicio. El Senado es el juicio real, dijo Maslanka.

"Míralo como, no es que él [Paxton] está haciendo un mal trabajo. O un trabajo con el que la gente no está de acuerdo. Es que las presuntas acciones cometidas fueron de tal calidad y cantidad que justifican su destitución real de su cargo electo de fiscal general", dijo Maslanka.

Si el Senado lleva a cabo un juicio, Maslanka dijo que podría plantear otra cuestión.

"No hay nada en nuestras leyes que hable de cómo debe hacer el Senado el juicio. Por lo tanto, el Senado tiene que establecer primero por ley… cómo tiene que ser juzgado, y luego tienen que juzgarlo", dijo.

La comisión dijo el viernes que el juicio político es el resultado de que el fiscal general pidiera al Estado que utilizara fondos de los contribuyentes para pagar el acuerdo alcanzado en un juicio por denuncia de irregularidades.

"No podemos dejar de enfatizar el hecho de que, si no fuera por la propia solicitud de Paxton de un acuerdo financiado por los contribuyentes sobre su conducta ilícita, Paxton no se enfrentaría a un juicio político por la Cámara", escribió el comité.

Paxton habló públicamente sobre la próxima votación el viernes por la tarde llamándolo "teatro político" y añadiendo que era un "acto de retribución política" que debe llegar a su fin. Invitó a sus partidarios al Capitolio el sábado para hacer oír su voz pacíficamente.

En febrero, Paxton aceptó llegar a un acuerdo en una demanda presentada por antiguos ayudantes que le acusaban de corrupción. El pago de $3.3 millones debe ser aprobado por la Cámara y el presidente republicano Dade Phelan ha dicho que no cree que los contribuyentes deban pagar la factura. Poco después de que se alcanzara el acuerdo, comenzó la investigación de la Cámara sobre Paxton.

La urgencia de proceder con el juicio político, dijo el comité, era para que se impidiera a Paxton utilizar su cargo para obstruir y retrasar aún más la justicia socavando el gobierno del estado.

El jefe de litigios generales de Paxton dijo el jueves que el comité nunca se puso en contacto con Paxton para una entrevista sobre las acusaciones. El general emitió una declaración en Twitter el jueves por la noche diciendo en parte: "Es un día triste para Texas, ya que somos testigos de que el establecimiento político corrupto se une en este intento ilegítimo de derrocar la voluntad del pueblo y privar del derecho de voto a los votantes de nuestro estado."

KEN PAXTON ARTÍCULOS DE DESTITUCIÓN

Según la Resolución 2377 de la Cámara de Representantes, las acusaciones incluyen las 20 denuncias siguientes:

ARTÍCULO I - Incumplimiento del deber oficial - Protección de la organización benéfica

Mientras ocupaba el cargo de fiscal general, Warren Kenneth Paxton incumplió los deberes de su cargo al no actuar como protector público de organizaciones benéficas, tal y como exige el Capítulo 123 del Código de la Propiedad.

En concreto, Paxton hizo que empleados de su oficina intervinieran en una demanda interpuesta por la Fundación Roy F. & JoAnn Cole Mitte contra varias entidades corporativas controladas por Nate Paul. Paxton perjudicó a la Fundación Mitte en un esfuerzo por beneficiar a Paul.

ARTÍCULO II - Incumplimiento del deber oficial - Abuso del proceso de dictamen

Mientras ocupaba su cargo como fiscal general, Warren Kenneth Paxton abusó de su poder oficial para emitir dictámenes jurídicos escritos en virtud del Subcapítulo C, Capítulo 402, Código Gubernamental.

Específicamente, Paxton hizo que empleados de su oficina prepararan un dictamen en un intento de evitar las inminentes ventas por ejecución hipotecaria de propiedades pertenecientes a Nate Paul o a entidades comerciales controladas por Paul. Paxton ocultó sus acciones solicitando al presidente de un comité del Senado que actuara como solicitante de paja. Además, Paxton ordenó a empleados de su oficina que dieran marcha atrás en sus conclusiones jurídicas en beneficio de Paul.

ARTÍCULO III - Incumplimiento del Deber Oficial - Abuso del Proceso de Registros Abiertos

Mientras ocupaba el cargo de fiscal general, Warren Kenneth Paxton abusó de su poder oficial para administrar la ley de información pública (Capítulo 552, Código de Gobierno).

Específicamente, Paxton ordenó a los empleados de su oficina que actuaran en contra de la ley al negarse a tomar una decisión adecuada en relación con una solicitud de información pública de registros en poder del Departamento de Seguridad Pública y al emitir una decisión en relación con otra solicitud de información pública que era contraria a la ley y a los precedentes legales aplicables.

ARTÍCULO IV - Incumplimiento del deber oficial - Uso indebido de información oficial

Mientras ocupaba su cargo como fiscal general, Warren Kenneth Paxton hizo un uso indebido de su poder oficial para administrar la ley de información pública (Capítulo 552, Código de Gobierno).

Concretamente, Paxton obtuvo indebidamente acceso a información en poder de su oficina que no había sido divulgada públicamente con el fin de proporcionar la información en beneficio de Nate Paul.

ARTÍCULO V - Incumplimiento del deber oficial - Compromiso de Cammack

Mientras ocupaba el cargo de fiscal general, Warren Kenneth Paxton abusó de sus poderes oficiales al violar las leyes que rigen el nombramiento de fiscales pro equipo.

En concreto, Paxton contrató a Brandon Cammack, un abogado licenciado, para llevar a cabo una investigación sobre una denuncia infundada, durante la cual Cammack emitió más de 30 citaciones del gran jurado, en un esfuerzo por beneficiar a Nate Paul o a las entidades comerciales de Paul.

ARTÍCULO VI - Incumplimiento del deber oficial - Despido de denunciantes

Mientras ocupaba su cargo como fiscal general, Warren Kenneth Paxton violó los deberes de su cargo al despedir y tomar medidas adversas contra empleados de su oficina en violación de la ley de denunciantes de este estado (Capítulo 554, Código de Gobierno).

En concreto, Paxton despidió a empleados de su oficina que denunciaron de buena fe sus acciones ilegales a las autoridades policiales. Paxton despidió a los empleados sin causa justificada ni garantías procesales y como represalia por denunciar sus actos ilegales y su conducta indebida. Además, Paxton emprendió una campaña pública y privada para impugnar la reputación profesional de los empleados o perjudicar su futuro empleo.

ARTÍCULO VII - Aplicación indebida de recursos públicos - Investigación y denuncia de irregularidades

Mientras ocupaba el cargo de fiscal general, Warren Kenneth Paxton hizo un uso indebido de los recursos públicos que se le habían confiado.

Específicamente, Paxton ordenó a los empleados de su oficina que llevaran a cabo una investigación falsa sobre las quejas de denunciantes presentadas por empleados a los que Paxton había despedido y que crearan y publicaran un extenso informe escrito que contenía declaraciones falsas o engañosas en defensa de Paxton.

ARTÍCULO VIII - Incumplimiento del deber oficial - Acuerdo de conciliación

Mientras ocupaba el cargo de fiscal general, Warren Kenneth Paxton abusó de sus poderes oficiales al ocultar sus actos ilícitos en relación con las denuncias de denunciantes presentadas por empleados a los que Paxton había despedido.

En concreto, Paxton firmó un acuerdo de conciliación con los denunciantes que prevé el pago del acuerdo con fondos públicos. El acuerdo de conciliación suspendió la demanda por despido improcedente y retrasó ostensiblemente el descubrimiento de los hechos y los testimonios en el juicio, en beneficio de Paxton, lo que privó al electorado de su oportunidad de tomar una decisión informada a la hora de votar al fiscal general.

ARTÍCULO IX - Soborno Constitucional - Empleo de la amante de Paul

Mientras ocupaba el cargo de fiscal general, Warren Kenneth Paxton incurrió en soborno en violación de la Sección 41 del Artículo XVI de la Constitución de Texas.

En concreto, Paxton se benefició de la contratación por parte de Nate Paul de una mujer con la que Paxton mantenía una relación extramatrimonial. Paul recibió asistencia legal favorable de, o acceso especializado a, la oficina del fiscal general.

ARTÍCULO X - Soborno constitucional - Renovación de la casa de Paxton por parte de Paul

Mientras ocupaba el cargo de procurador general, Warren Kenneth Paxton incurrió en soborno en violación de la Sección 41, Artículo XVI, Constitución de Texas.

En concreto, Paxton se benefició de que Nate Paul realizara reformas en la casa de Paxton. Paul recibió asistencia legal favorable de, o acceso especializado a, la oficina del fiscal general.

ARTÍCULO XI - Obstrucción de la Justicia - Abuso del Proceso Judicial

Mientras ocupaba el cargo de procurador general, Warren Kenneth Paxton abusó del proceso judicial para frustrar la justicia.

Después de ser elegido fiscal general, Paxton fue acusado por un gran jurado del condado de Collin de participar en fraude o prácticas fraudulentas en violación de la Ley de Valores (Título 12, Código de Gobierno). A continuación, Paxton ocultó a los votantes los hechos subyacentes a sus acusaciones penales provocando un retraso prolongado del juicio, lo que privó al electorado de su oportunidad de tomar una decisión informada a la hora de votar al fiscal general.

ARTÍCULO XII - Obstrucción de la justicia - Abuso del proceso judicial

Mientras ocupaba el cargo de procurador general, Warren Kenneth Paxton abusó del proceso judicial para frustrar la justicia.

Específicamente, Paxton se benefició de la presentación de una demanda por Jeff Blackard, un donante de la campaña de Paxton, que interfirió o interrumpió el pago de los fiscales en un caso criminal de fraude de valores contra Paxton. Las acciones de Blackard causaron un retraso prolongado en el caso penal contra Paxton, incluido el retraso del descubrimiento de hechos y testimonios en el juicio, en beneficio de Paxton, lo que privó al electorado de su oportunidad de tomar una decisión informada a la hora de votar al fiscal general.

ARTÍCULO XIII - Declaraciones falsas en registros oficiales - Investigación de la Junta Estatal de Valores

Mientras ocupaba el cargo de fiscal general, y con anterioridad, Warren Kenneth Paxton realizó declaraciones falsas en registros oficiales para engañar tanto al público como a los funcionarios públicos.

Específicamente, Paxton hizo declaraciones falsas a la Junta Estatal de Valores en relación con su investigación sobre su falta de registro en la Junta, tal y como exige la ley.

ARTÍCULO XIV - Declaraciones falsas en registros oficiales - Declaraciones financieras personales

Mientras ocupaba el cargo de procurador general, y antes, Warren Kenneth Paxton hizo declaraciones falsas o engañosas en documentos oficiales para engañar tanto al público como a los funcionarios públicos.

Específicamente, Paxton no reveló de manera completa y precisa sus intereses financieros en sus declaraciones financieras personales que la ley exige que se presenten ante la Comisión de Ética de Texas, en promoción de los actos descritos en uno o más artículos.

ARTÍCULO XV - Declaraciones falsas en registros oficiales - Informe de respuesta del denunciante

Mientras ocupaba el cargo de fiscal general, Warren Kenneth Paxton hizo declaraciones falsas o engañosas en registros oficiales para inducir a error tanto al público como a los funcionarios públicos.

Específicamente, Paxton realizó o hizo que se realizaran múltiples declaraciones falsas o engañosas en el extenso informe escrito emitido por su oficina en respuesta a las denuncias de los denunciantes.

ARTÍCULO XVI - Conspiración e intento de conspiración

Mientras ocupaba el cargo de fiscal general, Warren Kenneth Paxton actuó con otros para conspirar, o intentar conspirar, para cometer actos descritos en uno o más artículos.

ARTÍCULO XVII - Malversación de recursos públicos

Mientras ocupaba el cargo de fiscal general, Warren Kenneth Paxton abusó de sus poderes oficiales haciendo que empleados de su oficina realizaran servicios en su beneficio y en el de otros.

ARTÍCULO XVIII - Abandono del deber

Mientras ocupaba el cargo de procurador general, Warren Kenneth Paxton violó la Constitución de Texas, sus juramentos al cargo, los estatutos y la política pública contra funcionarios públicos que actúan en contra del interés público al participar en actos descritos en uno o más artículos.

ARTÍCULO XIX - Incapacidad para el cargo

Mientras ocupaba el cargo de fiscal general, Warren Kenneth Paxton incurrió en conducta indebida, privada o pública, de tal carácter que indica su incapacidad para el cargo, como lo demuestran los actos descritos en uno o más artículos.

ARTÍCULO XX - Abuso de la confianza pública

Mientras ocupaba el cargo de Fiscal General, Warren Kenneth Paxton usó, abusó o dejó de usar sus poderes oficiales de una manera calculada para subvertir el funcionamiento legal del gobierno del Estado de Texas y obstruir la administración justa e imparcial de la justicia, llevando así a la Oficina del Fiscal General al escándalo y al descrédito en perjuicio de la confianza pública en el gobierno de este Estado, como lo demuestran los actos descritos en uno o más artículos.