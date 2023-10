Israelíes desesperados por venir a EEUU preguntan por el sistema que les facilita viajar sin visa

Algunos israelíes desesperados por huir y venir a Estados Unidos tras el ataque terrorista de Hamas están luchando para obtener visas porque un nuevo sistema para facilitar los viajes sin visa entre Estados Unidos e Israel no entrará en vigor hasta el 30 de noviembre.

El nuevo estado de exención de visa para Israel fue anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional a fines de septiembre, y los funcionarios le dijeron a NBC News que no planean acelerar el lanzamiento del programa.

Adi Rosenbaum, de 35 años, habló desde el apartamento de Tel Aviv que comparte con su marido y sus dos hijas pequeñas.

Quieren ir a Manhattan para quedarse con su hermana, pero su hijo de 1 año no tiene visa estadounidense.

Su esposo fue a la sucursal de la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv esta semana para solicitar una visa para el bebé, pero dijo que estaba cerrada. Dijo que la familia llamó y envió correos electrónicos sin éxito.

Rosenbaum rompió a llorar, confundido por el hecho de que el gobierno de Estados Unidos no haya adelantado la fecha de inicio del programa de exención de visa.

"Si hay alguna forma en que el gobierno de Estados Unidos pueda ayudar al pueblo judío para que no seamos masacrados, por favor ayuden", dijo. “Simplemente estamos perdidos. No tenemos idea de cómo lograrlo”.

“Los videos no salen de mi mente. No quiero que mis hijos me vean llorar”.

"Espero que las cosas no empeore", dijo. “Solo estamos tratando de llegar aquí hasta finales de noviembre. Estamos tratando de ser fuertes con mis hijas. Estamos orando para que esto termine”.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo que las sucursales de la embajada en Israel están dando prioridad a ayudar a los ciudadanos estadounidenses: "En este momento, el procesamiento de visas en la Embajada de los Estados Unidos en Israel ha sido suspendido y las citas para visas han sido canceladas. Los solicitantes de visas deben monitorear el sitio web de la Embajada de los Estados Unidos para obtener actualizaciones .”

Las visas requieren citas en persona. El sitio web de la embajada dice: "Todas las citas en persona en la Unidad de Pasaportes se realizan únicamente mediante cita en línea. No se realizan citas consulares por teléfono o correo electrónico. No se permiten visitas sin cita previa".

Un funcionario del DHS dijo a NBC News que los viajes sin visa para ciudadanos y nacionales israelíes no comenzarán de inmediato “debido a medidas operativas que deben tomarse antes del comienzo del viaje”.

Dijo el funcionario: “Esperamos que a más tardar el 30 de noviembre de 2023, el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) se actualice para permitir a los israelíes solicitar viajar a los Estados Unidos por turismo o negocios por hasta 90 días sin obtener una visa estadounidense”.

Otro funcionario del DHS dijo que el gobierno no tiene planes en este momento de abrir otras vías expeditas para los israelíes que buscan huir a Estados Unidos, como visas especiales de inmigrante y permisos humanitarios, que recientemente se pusieron a disposición de personas que escapan de la violencia en Afganistán y Ucrania.

Otros cuarenta países tienen un acuerdo de programa recíproco de exención de visa con Estados Unidos, lo que significa que la burocracia para los viajeros es limitada. Los países con acuerdos incluyen Australia, Japón y casi todas las naciones de Europa.

El programa de exención de visa es un acuerdo recíproco, en el que a un ciudadano de un país se le concede una exención de visa cuando viaja al otro país.

El ex embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Nides, describió cómo funcionaría un nuevo programa de exención en una publicación de Twitter en enero, diciendo que una vez que se implemente el programa, los israelíes podrían viajar a Estados Unidos sin visa. Añadió: “Cualquier estadounidense, independientemente de su origen nacional, religión o etnia, podrá viajar a Israel; por ejemplo, los árabe-estadounidenses, incluidos los palestinos-estadounidenses, podrán subirse a un avión y volar directamente al aeropuerto Ben Gurion [en Israel]. Tel Aviv] y ve a ver a tu tía en Belén”.

Las dos regiones tienen un significado importante en las tensiones entre israelíes y palestinos.

Yotam Lior, de 40 años, y su esposa, Rachel Forbes, decidieron que no podían esperar a que se aprobara la visa para llegar a Estados Unidos con sus dos hijos. La familia optó por huir a Chipre en medio de advertencias del gobierno israelí de que necesitaban conservar alimentos y agua en las próximas semanas.

Lior habló con NBC News desde el aeropuerto de Tel Aviv, donde hacía malabarismos con sus dos hijos pequeños mientras esperaba su vuelo a Chipre. “Estados Unidos está enviando acorazados y portaaviones a Israel, pero los ciudadanos israelíes todavía tienen que pasar por este tedioso proceso. Si me preguntas, no beneficia a nadie”.

Forbes dijo a NBC News que siente que no tuvieron más remedio que irse porque temen estar en peligro: "Es una guerra real e Israel corre un grave riesgo", dijo. "Somos atacados de norte a sur por un enemigo que no tiene nada que perder".

A principios de septiembre, 15 demócratas del Senado escribieron una carta al Secretario de Estado Antony Blinken oponiéndose a la incorporación de Israel al programa de exención de visas, citando la solicitud de Israel de una categoría especial de visa separada para los residentes de Cisjordania o Gaza. Según la carta, los residentes de Gaza no están incluidos en absoluto.

"Sabemos que sería una violación de la ley apresurarse a admitir a un país que no cumple con un requisito clave del programa en un año simplemente porque tal vez no pueda cumplir con un requisito diferente el año siguiente", afirmó. escribieron los senadores.

Israel ha propuesto que podría implementar un nuevo sistema que incluyera a los residentes de Cisjordania a partir de mayo de 2024.