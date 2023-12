Tras un periodo de inactividad de dos años en relación con los avisos automáticos de cobro, el IRS ha comunicado que pronto reanudará el envío de este tipo de cartas, y los expertos ofrecen consejos en caso de recibir una.

En febrero de 2022, la agencia suspendió los avisos de cobro automatizados para dedicar recursos a su acumulación de correspondencia y declaraciones sin procesar.

Pero a partir del próximo mes, los avisos se reanudarán y el IRS enviará una "carta especial de recordatorio" que cubrirá la responsabilidad de los contribuyentes, las formas de pagar el saldo y el posible alivio de multas, dijo la agencia esta semana.

CÓMO FUNCIONAN LOS AVISOS DE COBRO DEL IRS

Normalmente, el CP14 es el primer aviso del IRS por un saldo de impuestos impagados, seguido de tres o cuatro cartas de recordatorio, cada cinco semanas, explicó Darren Guillot, director nacional de Alliantgroup, que anteriormente fue subcomisario del IRS de la división de pequeñas empresas de la agencia.

Es posible que muchos contribuyentes solo recibieran esa primera carta antes de que el IRS pusiera en pausa los avisos de cobro automatizados, dijo.

Sin embargo, la agencia está perdonando aproximadamente $1 mil millones en multas por pago tardío para millones de contribuyentes con saldos inferiores a $ 00,000 de declaraciones presentadas en 2020 y 2021. El alivio es automático, pero las multas por pago tardío de los saldos impagos de 2020 y 2021 se reanudarán el 1 de abril de 2024.

CÓMO RESPONDER A LA CARTA DEL IRS: "NO PUEDES ESCONDER LA CABEZA"

Si bien el alivio de la multa por pago tardío puede ser una buena noticia para los contribuyentes con deudas de 2020 o 2021, aún necesita pagar esos saldos.

"No puedes esconder la cabeza y pretender que desaparecerá", dijo Guillot, enfatizando la importancia de responder a los avisos de cobranza con prontitud para evitar más acciones de ejecución.

"La gran mayoría de los contribuyentes pueden establecer un plan de pago por sí mismos" escaneando un código QR en su aviso del IRS, dijo.

Si debe $50,000 o menos, incluyendo impuestos, multas e intereses, puede establecer un plan de pago a largo plazo en línea. También puede establecer en línea un plan de pago a corto plazo, de 180 días o menos, para menos de $100,000 en impuestos, multas e intereses combinados.

"La aplicación de pago a plazos en línea es fantástica", afirma Phyllis Jo Kubey, agente inscrito en Nueva York y ex presidenta de la Sociedad de Agentes Inscritos del Estado de Nueva York (New York State Society of Enrolled Agents). "Utilizo ese acuerdo de pago a plazos en línea todo el tiempo para mis clientes".

Si se elige la opción de pago mensual y se selecciona una cantidad muy pequeña, como $2, por ejemplo, el sistema seleccionará por defecto el pago mensual mínimo que aceptará para el saldo, dijo.

Kubey suele instar a los clientes a que contraten el pago mensual mínimo y luego paguen más si pueden permitírselo. "Es muy cómodo", añade.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Kate Dore, para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.