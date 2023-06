Su cuerpo apareció al lado de basura: identifican a hispana abandonada en una carretera

LOS ÁNGELES, California - Después de casi tres décadas de preguntas y búsquedas, las cuatro hijas de Juana Rosas-Zagal se acercaron un paso más a la justicia.

El lunes, el Equipo Regional de Casos Resueltos de Homicidios de Riverside Country anunció que identificó el cuerpo de una víctima de homicidio que se encontró hace 27 años al costado de la autopista 60 en el condado de Riverside como Rosas-Zagal.

Rosas-Zagal, quien era del área de Los Ángeles, tendría 41 años al momento de su muerte. Su cuerpo fue encontrado junto a montones de basura el 27 de enero de 1996, al este de Gilman Springs Road entre Moreno Valley y Beaumont, a unas 70 millas al este de Los Ángeles.

La genealogía genética de investigación forense, una herramienta que ayuda a identificar personas desaparecidas o no identificadas a través de datos de ADN y conexiones familiares, llevó al equipo no solo a identificar a Rosas-Zagal, sino también a rastrear a sus cuatro hijas.

La práctica utiliza información genética de compañías directas al consumidor para ayudar a identificar sospechosos y víctimas de casos sin resolver.

“Él destruyó a mi familia. No mató a una sola persona. Nos mató a todos”, dijo la segunda hija de Rosas-Zagal, Santana, en un video de YouTube publicado por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside el lunes por la mañana.

Las autoridades no han identificado a un sospechoso en el asesinato. Santana y el RCCHT piden que cualquier persona que haya conocido a Juana o tenga alguna información sobre el caso llame a los detectives al (951) 955-0740 o (951) 955-2777.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.