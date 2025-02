Hombre dice que fue drogado y robado por acusada en muerte de reportero de Telemundo KC

Más de tres años antes de que una mujer de Louisiana fuera arrestada la semana pasada por la muerte de un reportero de Telemundo Kansas City en Nueva Orleans para cubrir el Super Bowl, un hombre que visitaba la ciudad desde otro estado acusó a la mujer, Danette Colbert, de drogarlo, robarle sus ahorros y dejarlo por muerto.

Colbert, de 48 años, fue condenada en octubre por fraude informático, robo y transmisión ilegal de fondos monetarios, y David Butler dijo en una declaración de impacto que compartió con NBC News que su "continua indiferencia hacia los demás" debería haber resultado en una sentencia máxima de prisión.

La jueza suspendió una sentencia combinada bajo la cual Colbert habría pasado años tras las rejas y en su lugar ordenó a Colbert pagar una indemnización y permanecer en libertad condicional durante cinco años, según muestran los registros judiciales.

"Si el tribunal hubiera actuado de manera decisiva encarcelando a la Sra. Colbert o imponiendo condiciones más estrictas para su liberación, es posible que el Sr. Manzano todavía estuviera vivo hoy", dijo Butler sobre el reportero de Telemundo Kansas City, Adán Manzano, de 27 años, quien fue encontrado muerto en su habitación de hotel la semana pasada.

Un portavoz de la jueza del distrito penal de Orleans, Nandi Campbell, que presidió el caso de Butler, dijo que Campbell no podía hacer comentarios y remitió a NBC News a la declaración de Butler, que se leyó en el expediente en noviembre.

Los abogados de Colbert en ambos casos no respondieron a las solicitudes de comentarios. Tampoco lo hizo un portavoz de la Oficina del Fiscal de Distrito de Orleans Parish.

Relatos similares reportados después de la muerte

Colbert ha sido acusada de fraude y otros delitos de robo en relación con la muerte de Manzano.

La policía de Kenner, al oeste de Nueva Orleans, dijo en un comunicado el lunes que los investigadores descubrieron evidencia adicional y están trabajando con expertos forenses y la oficina del forense para determinar si Colbert debe ser acusada de delitos adicionales.

Los resultados de una prueba de toxicología podrían tardar semanas, dijeron las autoridades.

Desde el anuncio del arresto de Colbert la semana pasada, las personas que afirman ser víctimas de Colbert o que informan muertes similares a la de Manzano se han comunicado con el departamento de policía, según el comunicado.

En Nevada, los registros judiciales de dos casos muestran que Colbert fue acusada en 2022 de hurto mayor y administración de una droga para ayudar a la comisión de un delito grave. Ambos casos fueron desestimados después de que las víctimas dijeran que no querían testificar en el tribunal, informó The Associated Press.

En la parroquia de Jefferson, Louisiana, Colbert se declaró culpable de fraude en 2019 después de que las autoridades la acusaran de acceder al dispositivo de un hombre y robar más de $1,000, según muestran los registros judiciales. En la misma parroquia, dos años antes, Colbert se declaró culpable de tres cargos de fraude en un caso similar.

"Sabía que no se detendría"

Butler, de 52 años, quien no quiso compartir su ubicación por razones de privacidad, dijo que estaba entre los que se comunicaron con el Departamento de Policía de Kenner después de enterarse de la muerte de Manzano. Había estado monitoreando regularmente a Colbert en línea desde 2021, dijo, "porque sabía que no se detendría".

En noviembre de ese año, Butler se encontró con Colbert mientras estaba en Nueva Orleans renovando una propiedad suya. Después de un largo día de trabajo, Butler dijo que iba a ir a un bar del Barrio Francés cuando Colbert y otra mujer se le acercaron y le preguntaron si quería tomar algo. Él aceptó, dijo, y después de alejarse brevemente de su mesa, regresó, terminó su cóctel y rápidamente comenzó a sentirse desorientado.

Butler dijo que aceptó la oferta de Colbert de ayudarlo a llegar a casa.

"Ella me acompañó hasta una especie de Suburban negro que estaba literalmente allí mismo", dijo. "Y eso es lo último que recuerdo esa noche".

Butler dijo que despertó horas después en un colchón en el piso de la casa que estaba renovando. Dijo que no tenía idea de cómo llegó allí y que el administrador de su propiedad tuvo que gritarle y sacudirlo repetidamente para despertarlo.

Butler pronto descubrió que su teléfono y su billetera habían desaparecido, dijo. La función “Buscar mi iPhone” del dispositivo se había desactivado, dijo, y sus tarjetas de crédito se habían utilizado para cobrar miles de dólares en tiendas como Best Buy y Walmart. También habían desaparecido más de $80,000 que había guardado para su jubilación en una cuenta de criptomonedas, dijo.

Meses después, cuando la policía de Nueva Orleans colocó un cartel que identificaba a Colbert como sospechosa en el caso, el departamento de policía dijo que la buscaban por el robo de más de $134,000.

“La terrible experiencia”, dijo Butler más tarde en su declaración de impacto de la víctima, “devastó mi vida”.

Butler dijo que no fue al hospital y que no sabe con qué supuestamente le habían añadido algo a su bebida. Lamenta esa decisión, pero dijo que en ese momento estaba concentrado en tratar de averiguar quién le había robado sus cosas.

Butler dijo que pudo ayudar a identificar a Colbert a través del robo de sus ahorros en criptomonedas. Buscó el identificador único asociado con la cuenta a la que se había transferido su dinero —“QueenTX100”— y encontró la página de Facebook de Colbert, que usa el mismo nombre e incluye una foto de la mujer que había conocido en el Barrio Francés.

Butler proporcionó esos detalles a la policía, dijo en una entrevista. Su relato y acusaciones coinciden con su declaración que se leyó en el tribunal.

Un portavoz de la policía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, y el departamento de policía no respondió a una solicitud de registros públicos para el caso.

Después de que Colbert fue a juicio y fue declarada culpable, el juez le ordenó pagarle a Butler $50,000 en restitución, con pagos mensuales de $834 durante cinco años, según los registros judiciales. Hasta ahora, dijo Butler, no ha recibido ningún dinero.

En un mensaje a la oficina de Campbell en diciembre, Butler escribió que tenía "serias preocupaciones" sobre la sentencia de Colbert.

"Las multas mínimas y la falta de encarcelamiento significativo por delitos que podrían haber provocado lesiones graves o pérdida de vidas son, francamente, un insulto a la seguridad pública y al sistema de justicia", escribió Butler en un mensaje que compartió con NBC News. “Si alguien muere en el futuro debido a sus acciones, su sangre estará sin duda en las manos de quienes le permitieron eludir la verdadera responsabilidad hoy”.

Butler dijo que no recibió respuesta.