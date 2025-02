“Detectores de enfermedades” de los CDC entre los últimos despidos realizados por el gobierno de Trump

El gobierno de Trump despidió el sábado a cientos de empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), incluyendo a miembros responsables de funciones clave de salud pública, según dos fuentes de la agencia que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Entre ellos había unas dos docenas de trabajadores que formaban parte del Servicio de Liderazgo de Laboratorio, o LLS, un grupo responsable de formar al personal de los laboratorios de salud pública y apoyar los esfuerzos de respuesta a los brotes. El programa de becas, de dos años de duración, se puso en marcha en 2015 y se centra en la seguridad de los laboratorios y el cumplimiento de la normativa.

"Hemos ideado un nuevo eslogan para LLS: 'los detectores de enfermedades'. Si no se hacen pruebas, no se sabe qué enfermedad hay", declaró a NBC News uno de los actuales becarios, que se encontraba entre los que recibieron las notificaciones de despido.

Los correos electrónicos de despido se enviaron al personal de LLS el sábado por la noche y citaban el bajo rendimiento como motivo de los despidos, a pesar de que la mayoría de los empleados despedidos tenían evaluaciones de rendimiento "excelentes", dijo un funcionario de nivel medio de los CDC.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Múltiples medios de comunicación informaron de que se esperaba que un programa hermano mayor de los CDC llamado Servicio de Inteligencia Epidémica (EIS, por sus siglas en inglés), conocido como los "detectives de enfermedades" de la agencia, también sufriera recortes significativos. Sin embargo, hasta el domingo, los dos funcionarios que hablaron con NBC News no habían oído hablar de despidos en el EIS. Uno de ellos, un alto funcionario de los CDC, dijo que todos los que iban a ser despedidos habían sido notificados el domingo.

"Aunque la EIS se haya salvado, hay muchas otras becas que no lo han sido, y eso es una vía para la próxima generación de líderes del CDC", dijo el alto funcionario. "Nos están cortando el grifo. Esto va a paralizar la salud pública durante décadas".

Otros departamentos que sufrieron recortes fueron el de Becas Presidenciales de Gestión, cuyo objetivo es formar a los futuros líderes de la sanidad pública, y el Programa de Asociados de Salud Pública, que asigna becarios a agencias sanitarias locales, explicaron los dos funcionarios.

El proceso de rescisión ha estado marcado por el caos y la falta de transparencia.

Hace casi dos semanas, la Oficina de Gestión de Personal encargó a la dirección de los CDC que revisara una lista de empleados que ocupaban puestos en periodo de prueba o de duración limitada — incluidos nuevos directores, becarios y científicos no ciudadanos altamente cualificados — y los calificara como "deben ser retenidos", "de misión crítica" o "no de misión crítica". Según los dos funcionarios de los CDC, las listas no parecen haber sido utilizadas en las decisiones finales de despido.

Los representantes de la Casa Blanca, los CDC y el Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

En los últimos años, los becarios de LLS han colaborado en las pruebas de detección del dengue en Samoa Americana y del virus de Oropouche en Florida. En 2020, el grupo supervisó las pruebas de Covid-19 para miles de residentes de Arizona.

El miembro de LLS que recibió la notificación de despido dijo que sus compañeros estaban menos preocupados por sus puestos de trabajo que por lo que los movimientos significaban para la salud pública.

"Muchos de nosotros podríamos haber seguido carreras más lucrativas", dijo el compañero, que habló bajo condición de anonimato por temor a poner en peligro las semanas de permiso retribuido que les quedaban. "Podríamos haber trabajado en la industria farmacéutica. Podríamos haber trabajado en biotecnología o algo parecido y ganar mucho más dinero. Pero a todos nos apasiona la sanidad pública y sólo queremos que triunfe".

Los mensajes de despido se enviaron un día después de que el gobierno de Trump informara a los líderes de los CDC de los planes para despedir a casi 1,300 empleados a prueba en la agencia, aproximadamente una décima parte de su fuerza de trabajo total.

Un representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa los CDC, dijo previamente que los recortes eran parte de un esfuerzo más amplio de la administración para reducir el tamaño de la fuerza de trabajo federal.

El presidente Donald Trump firmó el jueves un memorando que busca imponer aranceles comerciales "justos y recíprocos", incluidos los aliados de larga data.

"El HHS está siguiendo las directrices del Gobierno y tomando medidas para apoyar los esfuerzos más amplios del Presidente para reestructurar y racionalizar el gobierno federal. Con ello se pretende garantizar que el HHS preste un mejor servicio al pueblo estadounidense al nivel más alto y eficiente", escribió Andrew Nixon, director de comunicaciones del departamento.

Como parte de los amplios recortes al gobierno federal implementados por la administración Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, los funcionarios de la Oficina de Gestión de Personal ordenaron la semana pasada a los líderes de las agencias federales que despidieran a los empleados a prueba, lo que podría afectar a cientos de miles de personas clasificadas bajo ese estatus. Desde que se envió la directiva, al menos algunos empleados a prueba han recibido notificaciones de Asuntos de Veteranos y del Departamento de Transporte.

Esta nota fue publicada originalmente por Brandy Zadrozny y Nnamdi Egwuonwu para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.