Fiscal: mujer vinculada a la muerte de reportero nunca debió estar libre

La mujer de Louisiana vinculada a la muerte de un reportero del Super Bowl se ha enfrentado a una serie de acusaciones de otros hombres que la acusan de drogarlos y robarles, y no debería haber estado en libertad condicional cuando el reportero fue encontrado muerto el mes pasado, dijo el principal fiscal del estado.

Danette Colbert, de 48 años, fue declarada culpable en octubre de cargos de fraude informático, robo y transmisión ilegal de fondos monetarios en relación con una estafa cometida en noviembre de 2021 que, según la víctima, tenía como objetivo los ahorros de toda su vida.

David Butler dijo en los registros judiciales y en una entrevista con NBC News que Colbert lo dejó por muerto después de drogarlo y robarle más de $ 80,000 en criptocurrencia en el Barrio Francés de Nueva Orleans. No se sometió a ninguna prueba de drogas, y no se presentaron cargos relacionados con esa acusación de drogadicción.

El pasado otoño, Colbert fue condenado a cinco años de libertad condicional y a indemnizar a Butler con $50,000 dólares, según consta en los registros judiciales del caso.

La Fiscalía del distrito de Orleans está trabajando para revocar esa sentencia e imponer una más dura, dijo la fiscal general de Louisiana, Liz Murrill, en un comunicado el lunes. El AG dijo que Colbert "no era elegible para la libertad condicional" cuando fue sentenciada.

En el comunicado, Murrill destacó la condición de Colbert de "delincuente habitual", una clasificación que permite a los fiscales del estado imponer penas más severas en función de los antecedentes penales del acusado.

En una declaración separada, el fiscal del distrito de Jefferson Parish, Jason Williams, dijo que solicitó la ayuda de Murrill porque los presuntos delitos de Colbert abarcan múltiples jurisdicciones.

"Creo firmemente que este enfoque garantizará el enjuiciamiento más unificado y centrado de cada uno de estos graves casos", dijo Williams.

El abogado de Colbert no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Un abogado que la representa en un caso separado dijo el mes pasado que no debía ser juzgada por sus antecedentes penales.

Un portavoz del juez que dictó la sentencia en noviembre ha declinado hacer comentarios y ha remitido a NBC News a la declaración de impacto sobre la víctima de Butler.

En esa declaración, Butler dijo que el "continuo desprecio por los demás" de Colbert debería haber motivado la máxima pena de prisión permitida.

Antes de la condena de octubre de Colbert, se había declarado culpable en dos casos anteriores que implicaban acusaciones similares de fraude y robo en la cercana Jefferson Parish, según muestran los registros judiciales.

Mientras esperaba el juicio por el caso de Butler, fue acusada en el condado de Clark, Nevada, de hurto mayor y de administrar una droga para ayudar en la comisión de un delito grave en dos casos distintos.

Según Daniel Lippmann, el abogado que la representó, los cargos en Nevada fueron desestimados después de que las víctimas dijeran que no querían declarar ante el tribunal, informó The Associated Press.

En otros dos casos, las presuntas víctimas dijeron a NBC News que creen que fueron blanco de Colbert en octubre de 2021 después de que ella se hiciera pasar por un conductor de Uber en el Barrio Francés.

Los hombres acudieron a las autoridades, según un informe policial y un portavoz del Departamento de Policía de Nueva Orleans, pero no se han presentado cargos en ninguno de los casos.

La policía de Nueva Orleans ha dicho que la agencia investiga todos y cada uno de los casos que se le presentan. No se ha identificado a ningún sospechoso en ninguno de los dos casos.

El mes pasado, Colbert fue acusada de fraude y otros delitos contra la propiedad relacionados con la muerte del reportero de Telemundo, Adan Manzano.

Se le acusó de robo simple, robo de bolso, fraude informático, transferencia ilegal de fondos monetarios, fraude con dispositivos de acceso y fraude bancario.

El cuerpo de Manzano fue descubierto en una habitación de hotel en Kenner, al oeste de Nueva Orleans, el 5 de febrero, y un informe toxicológico preliminar mostró que tenía una droga comúnmente vendida bajo la marca Xanax en su sistema en el momento de su muerte.

Un investigador de la policía declaró durante una vista celebrada el mes pasado que Colbert no tenía receta para consumir el fármaco, que fue hallado en su domicilio de Slidell.

Las autoridades han dicho que Colbert podría enfrentarse a otros delitos después de que se complete la autopsia y las pruebas toxicológicas del caso.

Después de la muerte de Manzano, las autoridades de Kenner dijeron que recibieron una docena de denuncias de personas que creen que ellos o un ser querido puede haber sido víctima de Colbert, incluyendo la muerte de un hombre de Maryland que fue encontrado sin respuesta en una habitación de hotel del Barrio Francés en diciembre. La investigación sigue abierta.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.

Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.