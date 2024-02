Hasta $15,000: algunas figuras de Precious Moments podrían valer un dineral

Es hora de revisar esas colecciones de figuras de Precious Moments porque pueden ser más "preciosas" de lo que piensas.

Algunas figuritas coleccionables popularizadas por una empresa de artículos de regalo cristianos podrían valer hasta $15,000.

Las figuras se introdujeron por primera vez en 1979 con la colección "Original 21", y sólo uno de los conjuntos de esa colección todavía está disponible en el mercado.

La figura "Love One Another" permanece a la venta por un precio de poco menos de $44, junto con muchas otras que no pertenecen a la colección original.

"Cuando presentamos la colección Precious Moments fue como parte de una línea de regalos, no como un objeto coleccionable. Las figuras de Precious Moments alcanzaron el estatus de coleccionables debido a la respuesta del público", dijo Gene Freedman, quien ayudó a lanzar la colección original junto con el fundador Sam Butcher.

Entonces, ¿qué debes saber sobre las colecciones y qué hace que algunas sean más valiosas que otras?

Aquí hay un desglose:

¿QUÉ ES LA COLECCIÓN ORIGINAL 21?

La colección completa de Original 21 consta de las siguientes figuras, según el sitio web Precious Moments:

Un niño nos ha nacido (E-2013)

Nace Jesús (E-2012)

Su carga es ligera (E-1380G)

Venid, adoremosle (E-2011)

El Amor Me Levantó (E-1375A)

Jesús es la respuesta (E-1381)

Haga un ruido alegre (E-1374G)

La oración cambia las cosas (E-1375B)

Él me guía (E-1377A)

Hemos visto su estrella (E-2010)

Jesús es la luz (E-1373G)

Jesús Me Ama (Niño) (E-1372B)

Jesús Me Ama (Niña) (E-1372G)

Amense unos a otros (E-1376)

Dios entiende (E-1379B)

Sonríe, Dios te ama (E-1373B)

Dios ama al dador alegre (E-1378)

El amor Es amable (E-1379A)

Oh, cuánto amo a Jesús (E-1380B)

Él se preocupa por ti (E-1377B)

Alabado sea el Señor de todos modos (E-1374B)

¿QUÉ HACE QUE UNA FIGURA VALGA MÁS?

Según un artículo reciente de Don'tWasteYourMoney.com, cuanto más antigua es la figura, más valiosa es, siempre y cuando se mantenga en buenas condiciones.

Algunos de los "Original 21" han aparecido en sitios de reventa como eBay a precios que oscilan entre $200 y $800.

Las figuras que forman parte de colecciones también valen cantidades más altas, a diferencia de las que se venden individualmente, con precios que varían de cientos a miles, dependiendo del tamaño de la colección.

Las que eran de "edición limitada" también podían ser de mayor valor, o las etiquetadas como figuras "raras".

Don't Waste Your Money informó que una versión de la figura Make A Joyful Noise se vendió anteriormente por $409 en eBay y ahora un vendedor la cotiza en $649 en la plataforma.

Una rara edición de 2010 de un carruaje tirado por caballos de Cenicienta de Disney se vendió en febrero de 2019 por $1,500.

Pero lo más valioso de todos ellos es una colección grande o completa, según el informe.

Los sitios de reventa actualmente tienen listados de grandes colecciones que piden hasta $15,000, según Don't Waste Your Money, pero el valor de una colección depende de que las piezas estén en perfectas condiciones, muchas con certificados de autenticidad y algunas incluso firmadas por el creador original.

Una colección con 1,200 piezas se cotiza actualmente por $12,000 en eBay.