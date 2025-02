En vivo: confirman la muerte de seis pasajeros hispanos en tragedia aérea en Filadelfia

Como si se tratara de una zona de guerra, partes del noreste de Filadelfia amanecieron destrozadas luego de que una avioneta, tipo ambulancia aérea, se accidentara con seis hispanos a bordo cerca de Cottman Avenue el viernes 31 de enero 2025 en la tarde.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó esta mañana a través de X que los seis ocupantes murieron. Esta información no ha sido confirmada por las autoridades locales.

Todos los ocupantes de Jet Rescue Air eran de nacionalidad mexicana. Se trata de una madre y su hijita, paciente del Hospital Shriner's en Filadelfia, un doctor y su asistente, así como el piloto y el copiloto. Todo eran mexicanos y tenían como destino final Tijuana, México.

La alcaldesa de Filadelfia, Cherelle Parker, confirmó la muerte de los seis a bordo de la ambulancia aérea, así como una persona adicional quien estaba en el interior de un auto al momento del impacto de la nave con el suelo.

Según Parker hay unas 19 personas con heridas leves que no atentan con sus respectivas vidas. Todo ellos estaban cerca del sitio donde ocurrióؚ el estallido. "Si no tienen que salir de sus casas y viven en la zona del sitio de impacto no lo hagan", recalcó la funcionaria.

Adam Thiel, el administrador de la ciudad, explicó que la zona de impacto comprende de cuatro a seis cuadras de distancia, pero que "por algo que le pasó al avión", entienden que puede haber evidencia en áreas más remotas incluso hasta el Aeropuerto del Noreste de Filadelfia. "Es posible que esa cifra de víctimas mortales aumente, pero todo está bajo investigación y va a tomar un tiempo entender qué fue lo ocurrido aquí", agregó Thiel.

El helicóptero SKYFORCE 62 captó imágenes de los remanentes del evento que de choque pasó a estallido cerca del Roosevelt Mall y varias casas de hilera. Hasta el momento se cree que de las personas en tierra, sin contar loos que iban a bordo de la pequeña nave, hay seis heridos entre ellos un menor. Todos fueron llevados al Jeanes Campus de Temple University Hospital y fueron dados de alta.

