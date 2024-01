El crucero más grande del mundo llega a Miami para hacer su viaje inaugural

MIAMI.- El 'Icon of the seas', de la compañía Royal Caribbean y considerado el crucero más grande del mundo, atracó esta mañana en el Puerto de Miami, desde donde comenzará su temporada inaugural.

El crucero, que tiene 159 pies de ancho, 365 metros de eslora y una capacidad para 7,514 pasajeros y 2,350 tripulantes, es la primera embarcación 'Clase Icon', de los nuevos cruceros de Royal Caribbean.

La empresa, con sede en Miami, ha destacado la inauguración del 'Icon of the seas' como uno de los acontecimientos marítimos de 2024, ya que supondrá el estreno de un barco considerado 'Category 6', con el parque acuático más grande en alta mar, con seis toboganes, la piscina más grande en un crucero y 40 conceptos "que redefinen la gastronomía", entre otras novedades con las que cuenta.

A través de un tour virtual ofrecieron detalles del barco que navegará desde Miami.

Este crucero ha desbancado en tamaño al 'Wonder of the seas', con 20 cubiertas y una capacidad para transportar a casi 10,000 personas entre tripulantes y pasajeros.

El buque pesa 250,800 toneladas y su construcción costó unos $2,000 millones.

El barco, que tardó 900 días en construirse, zarpará del Puerto de Miami el 27 de enero de 2024. Icon hará durante todo el año travesías de 7 noches por el Caribe Oriental y Occidental desde Miami y en cada viaje visitará la isla privada CocoCay, en Bahamas.

El miércoles, la línea de cruceros celebrará la ocasión con una fiesta en el Museo de Arte Pérez para que sus empleados en tierra tengan la oportunidad de ver de cerca el nuevo barco.

CONOCIENDO EL "ICON OF THE SEAS"

Esta es una verdadera ciudad a flote, el barco cuenta con ocho vecindarios con vida de día y de noche, de los cuales cinco son nuevos para los viajeros frecuentes de cruceros en Royal Caribbean.

Entre todos, ellos juntan un montón de récords, empezando por el mayor parque acuático en el mar (Category 6), la piscina más grande en un crucero (Royal Bay Pool) o la primera piscina infinita suspendida en el mar. En total tiene siete piscinas.

En los vecindarios más altos es donde el espectáculo y la tecnología de punta llegan a nuevas cotas.

También en el alojamiento hay variedad: 28 tipos de cabinas, algunas familiares, para tres, cuatro y cinco personas.

La Ultimate Family Townhouse, de tres plantas, es como una villa en un crucero, con su propia valla blanca y buzón.

El "Icon of the Sea" presenta también novedades en el campo de la sustentabilidad: es el primer barco de Royal Caribbean con tecnología de pila de combustible y propulsado por gas natural licuado (GNL), el combustible marino más limpio.