Empleados federales despedidos por Trump podrían tener beneficios de desempleo pagado por el gobierno

Miles de trabajadores federales despedidos durante la semana pasada por la administración Trump probablemente serán elegibles para recibir beneficios de desempleo, que el gobierno federal debe pagar, junto con otra asistencia federal a la que los trabajadores ahora pueden ser elegibles, como cupones de alimentos o Medicaid.

Las agencias estatales determinarán caso por caso si un empleado es elegible para recibir desempleo. Pero, en general, los trabajadores pueden recibir beneficios de desempleo incluso cuando un empleador afirma que fueron despedidos por mal desempeño, como afirmó la administración Trump en cartas obtenidas por NBC News que fueron enviadas a miles de trabajadores federales informándoles de su despido.

Durante la semana pasada, la administración Trump despidió a miles de trabajadores que llevaban menos de dos años en el puesto. Los despidos masivos han afectado a casi todas las agencias federales, incluidas aquellas que brindan funciones esenciales de seguridad pública como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), así como la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, por sus siglas en inglés), que diseña, construye y supervisa el arsenal de armas nucleares de Estados Unidos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

El presidente Donald Trump y Elon Musk, a quien Trump ha elegido para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental, una comisión asesora que apunta a las agencias gubernamentales para realizar despidos masivos, han indicado que se producirán más recortes en la fuerza laboral federal.

El gobierno federal cubre el desempleo de los exempleados federales

Si bien los estados administran las solicitudes de desempleo, el gobierno federal es responsable de pagar el monto total de los ex empleados federales, y las agencias de las que fueron despedidos reembolsan a los estados los beneficios pagados, según el Departamento de Trabajo.

La cantidad que el gobierno federal debe pagar por persona variará según su salario y las reglas de cada estado, aunque el beneficio máximo suele ser de alrededor de $400 por semana durante 26 semanas.

Eso podría sumar millones de dólares para el gobierno federal. En la ronda más reciente de despidos, cientos de miles de empleados en período de prueba podrían verse afectados, según datos de la Oficina de Gestión de Personal, aunque el número exacto de personas que serán despedidas no quedó claro de inmediato.

¿Puede el gobierno federal negar solicitudes de beneficios?

El gobierno federal, como cualquier empleador, puede intentar negar el pago de beneficios por desempleo incluso si un estado determina que el empleado despedido es elegible. Pero para negar los beneficios de desempleo, el empleador tendría que demostrar que el empleado cometió una mala conducta u otra acción que no era lo mejor para el empleador, no se presentó a trabajar o abandonó voluntariamente el trabajo, según el Departamento de Trabajo.

En una carta enviada a los empleados federales despedidos en los últimos días para poner fin a su empleo, la administración no indicó que los empleados hubieran cometido ninguna mala conducta. En una carta obtenida por NBC News, se le dijo a un empleado que lo iban a despedir porque "la Agencia considera que usted no es apto para continuar en el empleo porque su capacidad, conocimientos y habilidades no se ajustan a las necesidades actuales de la Agencia, y su desempeño no ha sido adecuado para justificar un empleo adicional en la Agencia".

En otra carta enviada por el Departamento de Transporte, se les dijo a los empleados que “en base a su desempeño, no han demostrado que seguir trabajando en el Departamento de Transporte sería de interés público”. Una persona familiarizada con la situación dijo que muchos de los empleados que recibieron esa carta habían recibido evaluaciones de desempeño positivas. La persona compartió un documento que muestra algunas de las revisiones “excepcionales” que habían presentado los supervisores.

En Virginia, donde alrededor del 8% de los trabajadores son empleados del gobierno federal, la elegibilidad se determinará caso por caso, y el estado ha creado un sitio web para ayudar a los trabajadores federales con preguntas sobre su elegibilidad, dijo Kerri O'Brien, portavoz de la Comisión de Empleo de Virginia.

El sitio web estatal dice que un empleado puede ser descalificado para recibir beneficios si renuncia a su trabajo sin una buena causa o si fue despedido por mala conducta. Agrega que el estado enviará un cuestionario al empleador y el empleado tendrá la oportunidad de presentar pruebas que respalden su reclamo antes de que los funcionarios tomen una determinación sobre los beneficios.

Hizo el anuncio por un mensaje en Twitter.

Otros beneficios federales

Los trabajadores federales desempleados también pueden ser elegibles para recibir beneficios SNAP, conocidos como cupones de alimentos, del gobierno federal si los ingresos y activos mensuales de su hogar caen por debajo de cierto nivel. Cada estado tiene su propio proceso para determinar quién es elegible para esos beneficios.

Los trabajadores también pueden solicitar Medicaid si sus ingresos caen por debajo de cierto umbral o un seguro médico subsidiado por el gobierno federal a través de los intercambios de seguros médicos de la Ley de Atención Médica Asequible.

Jonathan Allen y Allan Smith contribuyeron a la historia.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Shannon Pettypiece para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.